Туристам на заметку

С началом отпускного сезона Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) запускает горячую линию по оказанию туристических услуг и инфекционным угрозам за рубежом.
Горячая линия проводится:
04.07.2017 г. с 09:00 — 13:00
07.07.2017 г. с 14:00- 17:00
10.07.2017 г. с 14:00 – 17:00
Ежегодно при досмотре на границе выявляется более 2000 заболевших инфекционными заболеваниями, в том числе различными тропическими инфекциями.
Специалисты Управления проконсультируют граждан об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также правах потребителей при получении туристических услуг.
По вопросам защиты прав потребителей при оказании туристских услуг консультацию Вы можете получить по номеру телефона: 8(4112) 35-43-24.
По эпидемиологической ситуации Вы можете проконсультироваться по номеру телефона 8(4112) 36-55-19.comments powered by HyperComments