Туристам на заметку

С началом отпускного сезона Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) запускает горячую линию по оказанию туристических услуг и инфекционным угрозам за рубежом.

Горячая линия проводится:

04.07.2017 г. с 09:00 — 13:00

07.07.2017 г. с 14:00- 17:00

10.07.2017 г. с 14:00 – 17:00

Ежегодно при досмотре на границе выявляется более 2000 заболевших инфекционными заболеваниями, в том числе различными тропическими инфекциями.

Специалисты Управления проконсультируют граждан об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также правах потребителей при получении туристических услуг.

По вопросам защиты прав потребителей при оказании туристских услуг консультацию Вы можете получить по номеру телефона: 8(4112) 35-43-24.

По эпидемиологической ситуации Вы можете проконсультироваться по номеру телефона 8(4112) 36-55-19.