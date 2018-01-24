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23 января 2018, 17:10
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Турист из Швейцарии сделал в Оймяконе предложение своей возлюбленной

Полюс холода давно манит туристов со всего мира. На днях экстремальные морозы Оймякона стали самой романтичной обстановкой для того, чтобы сделать предложение руки и сердца. Именно у символа холода Патрик Бауман подарил кольцо с намериниями своей возлюбленной Энн Северин Булард.

Выходец из Швейцарии Патрик Бауман  и уроженка Франции Энн Северин Булард решили стать мужем и женой на Полюсе холода. Молодая женщина давно мечтала побывать на Севере, где, по ее словам, «очень и очень холодно». Вот и решил Патрик исполнить ее заветную мечту своей.

Прибыв в село Оймякон, туристы поспешили на знаменитую на весь мир стелу Быка Холода. Именно здесь молодой человек предложил руку и сердце любимой и протянул ей кольцо с бриллиантом. Безусловно, взволнованная француженка ответила ему «да».

На завтрашний день обручившиеся поехали в село Томтор, чтобы посетить резиденцию и дом творчества Властелина Холода Чысхаана. Фольклорный коллектив «Сияние Вселенной» («Куйаар Дьүрүлгэнэ») провел для иностранных гостей торжественное благословение. В ходе священного действа Патрик даже прослезился.

«Мы провели якутское благословение, соблюдая все старинные каноны, а также обряд очищения с колокольчиком, конской махалкой-дэйбиром, дымокуром богородицы, которая растет на священной горе Эбэ Хаята. У подножия этой горы и находится Ледяная резиденция Властелина холода – Чысхаана. Благословение провела уважаемая в селе многодетная семья Харитоновых. Угостили гостей национальным напитком кумысом, дали отведать якутские оладьи и саламат. Затем завели осуохай. В это время, к нашему удивлению, Патрик буквально начал плакать», – поведала Айталина Иванова, директор Дома творчества Чысхаана с. Томтор.

Энн, извинившись перед хозяевами, объяснила, что ее жених прослезился от избытка чувств. «Благословение народа саха, ниспосланное нам свыше, усилило нашу душевную связь. Никак не ожидали, что национальные обряды так прекрасно скажутся на наших чувствах и эмоциях», — сказала взволнованная француженка.

На днях туристы, переполненные яркими впечатлениями от увиденного и услышанного, вернулись на свою родину. Оймякон поистине подарил им незабываемые мгновения в их жизни.

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Источник: http://ysia.ru/glavnoe/turist-iz-shvejtsarii-sdelal-v-ojmyakone-predlozhenie-svoej-vozlyublennoj/
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