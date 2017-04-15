Турецкие власти: проблем с российскими чартерами нет

Проблем с чартерными рейсами из России в Турцию нет, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют ЧАВУШОГЛУ. По его словам, которые цитирует турецкая пресса, на следующей неделе представительная турецкая делегация во главе с заместителем премьер-министра Мехметом ШИМШЕКОМ приедет в Москву, чтобы «сесть и поговорить с нашими российскими коллегами и устранить все препятствия».

Когда в ходе встречи с бизнесменами Антальи ЧАВУШОГЛУ напрямую спросили, есть ли запрет на чартеры из России, он заявил, что «в этой области нет никаких проблем».

Источник: http://Тур-люкс.рф?utm_source=Sakhalive&utm_medium=no&utm_campaign=news