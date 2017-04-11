АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS
ПОГОДА
-3
Light shower snow
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  57.39
 60.75
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
11.04.2017, 15:25
Происшествия
Чем грозят медные трубы?
11.04.2017, 14:59
Столица
Афиша
Юбилейный концерт инклюзивного танцевального ансамбля «Ил-Дэгэй»
11.04.2017, 14:53
Происшествия
В Якутске полиция обнаружила зал для азартных игр
11.04.2017, 14:43
Столица
Ветка сакуры на земле Олонхо
11.04.2017, 14:35
Путешествия
Турцию не закрывают!
11.04.2017, 14:22
Политика
Резонанс
Почему пролетел мимо мандата экс-депутат Софронеев? – 2 Взгляд с другого ракурса
11.04.2017, 14:13
Культура & Образование
СВФУ занял лидерские позиции среди федеральных вузов
11.04.2017, 14:10
Общество
Делегаты от Верхоянского улуса помогли многодетной семье Асекритовых
11.04.2017, 13:38
Желток
Афиша
Стань хозяином частного дома на «Аве Мега Дискотеке»!
11.04.2017, 13:28
Культура & Образование
Позитив
Персональная выставка московского художника открылась в резиденции Первого президента в Октёмцах
11.04.2017, 13:21
Культура & Образование
Лучшие работники медицинского и пищевого блоков работают в «Сосновом бору»
11.04.2017, 13:21
Культура & Образование
Афиша
В НХМ откроется выставка костореза Терентия Аммосова
11.04.2017, 13:08
Экономика
В Роспотребнадзоре состоится День открытых дверей для предпринимателей
11.04.2017, 12:59
Политика
Якутские коммунисты требуют наказать автора статей, обвинившего Губарева в государственной измене
11.04.2017, 12:31
Политика
Егор Борисов дал ЦУ правительству Якутии
11.04.2017, 12:24
Общество
Благотворительная акция «Дерево желаний» — участвуйте!
11.04.2017, 12:00
Общество
Правовой статус взносов на капитальный ремонт
11.04.2017, 11:56
Культура & Образование
Афиша
Саха театр приглашает жителей и гостей Якутска на спектакли
11.04.2017, 11:41
Экология
II cъезд экологов завершился с благодарностью главе республики
11.04.2017, 11:24
Происшествия
Фотофакт
В Якутске в ДТП пострадало 3 детей
11.04.2017, 10:38
Общество
Делегация Хангаласского улуса поддержала многодетную семью
11.04.2017, 10:34
Республика
Итоги III Инвестиционного форума
11.04.2017, 10:30
Республика
Анонс
14 апреля приглашаем ВСЕХ на Биржу контактов «Сделано в Якутии. Покупай свое!»
11.04.2017, 10:29
Культура & Образование
Афиша
Московский Пасхальный Фестиваль в Якутске!
11.04.2017, 10:23
Красота & Здоровье
Поликлиника № 1: Месячник по профилактике заразных кожных заболеваний
11.04.2017, 10:16
Культура & Образование
Национальный театр танца успешно завершил гастроли по Усть-Майскому улусу
11.04.2017, 10:05
Происшествия
В Якутии организацию оштрафовали на крупную сумму
11.04.2017, 9:59
Республика
Анонс
Установлены сроки охоты на пернатую дичь на весну 2017 года
11.04.2017, 9:58
Республика
В Алдане сыграли в зимний футбол
11.04.2017, 9:20
Культура & Образование
Программа XVI Республиканского Пасхального фестиваля искусств «Золотые купола»
11.04.2017, 9:14
Финансы
Вклад «Инвестиционный» – новое предложение для клиентов Россельхозбанка
11.04.2017, 8:40
Общество
Великая среда 2017 — что нельзя делать 12 апреля, пост, традиции и обычаи
11.04.2017, 8:23
Общество
Великий вторник 2017 — что нельзя делать, традиции, обычаи дня Страстной недели
10.04.2017, 22:55
Происшествия
В Якутске осужден мужчина, совершивший смертельное ДТП
10.04.2017, 22:39
Столица
В Якутске обсудят внедрение передовых агротехнологий 
10.04.2017, 21:13
Путешествия
Tour lux: Успей купить всего за 26 224 руб/чел !
10.04.2017, 21:07
Общество
Бриллиантовый цирк Якутии благодарит Ил Дархана
10.04.2017, 20:57
Экономика
Новинки в магазинах «Камелек»!
10.04.2017, 19:03
Политика
Резонанс
МВД прокомментировало слухи об аресте Афанасия Максимова
10.04.2017, 18:58
Культура & Образование
«Школа лучших учителей»
10.04.2017, 18:55
Культура & Образование
Педагоги Якутии отметили 100-летие со дня рождения Виктора Афанасьева (Алданского)
10.04.2017, 18:51
Культура & Образование
Фотофакт
Фотоотчет «Ырыам кута» Байбала
10.04.2017, 18:48
Политика
Федот Тумусов: Выходит, мы дважды субсидируем американцев
10.04.2017, 18:46
Столица
Возобновлены бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров
10.04.2017, 18:22
Республика
Республиканский чемпионат каменщиков
10.04.2017, 18:07
Культура & Образование
Эксклюзив
Выдающийся международный успех балетной школы Якутии в Италии
10.04.2017, 17:54
Столица
Ледоход в районе Якутска пройдет намного раньше
10.04.2017, 17:47
Происшествия
В Якутске при тушении пожара обнаружено тело женщины
10.04.2017, 17:35
Красота & Здоровье
Перспективы организации здорового питания детей в Якутии
10.04.2017, 16:54
Происшествия
Посетителю ночного клуба вынесен приговор
10.04.2017, 16:37
Общество
Команда энергетика Василия Шишигина победила в игре МИНИСТР
10.04.2017, 16:27
Столица
Поможем Никифоровым построить новый дом!
10.04.2017, 16:15
Культура & Образование
Афиша
Живой акустический концерт Ники «Ырыам кута»
10.04.2017, 15:28
Культура & Образование
Афиша
Выставка, посвященная юбилею художника-скульптора Максима Павлова.
10.04.2017, 15:19
Республика
Егор Борисов дал поручения правительству Якутии по итогам IX игры «МИНИСТР»
10.04.2017, 14:44
Экология
Позитив
Белый медвежонок Колыманы оказался девочкой!
10.04.2017, 14:29
Республика
О сроках снижения грузоподъемности ледовых переправ
10.04.2017, 14:17
Экономика
Бизнес-инкубатор г. Якутска объявляет конкурс на резидентство!
10.04.2017, 12:49
Республика
В рамках «дальневосточного гектара» в Якутии появится новый населенный пункт
10.04.2017, 12:41
Культура & Образование
Ил Дархан благодарит кузницу музыкальных кадров
10.04.2017, 12:25
Происшествия
Честь мундира. На полицейского в Якутске возбудили уголовное дело
10.04.2017, 11:49
Происшествия
В Нюрбе привлекли к уголовной ответственности жестокую мать
10.04.2017, 11:36
Культура & Образование
Назван «Учитель года Якутии» — 2017
10.04.2017, 10:44
Общество
Сегодня день рождения руководителя и советника
10.04.2017, 10:40
Финансы
Назначен новый член правления «Россельхозбанка»
10.04.2017, 10:35
Экономика
41% якутян считают, что заниматься детьми сложнее, чем работать
10.04.2017, 10:31
Происшествия
В Якутии глава наслега с подельником присвоили деньги
10.04.2017, 10:27
Финансы
Вниманию руководителей, учредителей ТСЖ, дачных и гаражных кооперативов!!!  
10.04.2017, 10:17
Финансы
Россельхозбанк предлагает специальный депозит для размещения средств фондов капремонта
10.04.2017, 9:39
Происшествия
В Якутии произошло 2 пожара
10.04.2017, 9:28
Республика
Веточка вербы — частичка добра в руках алданцев
10.04.2017, 9:27
Республика
Специалисты Энергосбыта ответили на вопросы радиослушателей
Архив новостей
Путешествия
11 апреля 2017, 14:35
164

Турцию не закрывают!

Согласно информации ТАСС на 10 апреля, российские авиакомпании получили телеграмму Россавиации с предупреждением о возможном приостановлении чартерных полетов в Турцию. Как следует из текста телеграммы, с которым ознакомилось ТАСС, Росавиация просит авиакомпании «принять необходимые меры при планировании существующих чартерных программ». Телеграмма подписана заместителем руководителя Росавиации Олегом КЛИМОМ.

Телеграмма носит предупредительный характер. Запретов там нет.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) также знает о существовании такого документа, однако подчеркивает, что он носит предупредительный характер, говорится в сообщении на сайте организации.

Обращаем Ваше внимание, что никакой официально подтвержденной информации по этому поводу пока нет. Мы продолжаем следить за ситуацией.
TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK
Тел: +7(4112)42-54-96; +7-9142-740-940
WhatsApp: 8-964-420-93-95
Ждем вас по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103
сайт: http://tour-lux.ru/
Оставь заявку: http://Тур-люкс.рф?utm_source=Sakhalive&utm_medium=no&utm_campaign=news

comments powered by HyperComments
Источник: на правах рекламы
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
07.04.2017, 21:20
Происшествия
Экстра
Гендиректор РФА-Инвест объявлен в розыск
06.04.2017, 1:22
Происшествия
Видео
Вот так прилетело! Кусок глины с самолета «Якутии» повредил только что купленный автомобиль в Иркутске
05.04.2017, 0:54
Желток
Прасковья и Егор Борисовы обнародовали свои доходы
09.04.2017, 23:14
Политика
Акции протеста докатились до Якутска: Стартовали выборы в Ил Тумэн
08.04.2017, 20:33
Происшествия
Экстра
В Якутии завершилась драма с захватом заложников  
10.04.2017, 19:03
Политика
Резонанс
МВД прокомментировало слухи об аресте Афанасия Максимова
07.04.2017, 20:52
Политика
Экстра
На праймериз по мэру Якутска идет должник с низкой партийной ответственностью?
05.04.2017, 11:13
Происшествия
Деньги на терроризм перечисляют и в Якутию
07.04.2017, 9:38
Политика
Экстра
Прокуратура разгоняет депутатов Ленска?
08.04.2017, 13:49
Происшествия
Экстра
В Алдане взяли заложников
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Культура & Образование
11.04.2017

СВФУ занял лидерские позиции среди федеральных вузов

Афиша
Желток
11.04.2017

Стань хозяином частного дома на «Аве Мега Дискотеке»!

Афиша
Культура & Образование
11.04.2017

Саха театр приглашает жителей и гостей Якутска на спектакли

Фотофакт
Происшествия
11.04.2017

В Якутске в ДТП пострадало 3 детей

Путешествия
10.04.2017

Tour lux: Успей купить всего за 26 224 руб/чел !

Резонанс
Политика
10.04.2017

МВД прокомментировало слухи об аресте Афанасия Максимова

Эксклюзив
Культура & Образование
10.04.2017

Выдающийся международный успех балетной школы Якутии в Италии

Афиша
Культура & Образование
10.04.2017

Живой акустический концерт Ники «Ырыам кута»