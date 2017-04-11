Турцию не закрывают!

Согласно информации ТАСС на 10 апреля, российские авиакомпании получили телеграмму Россавиации с предупреждением о возможном приостановлении чартерных полетов в Турцию. Как следует из текста телеграммы, с которым ознакомилось ТАСС, Росавиация просит авиакомпании «принять необходимые меры при планировании существующих чартерных программ». Телеграмма подписана заместителем руководителя Росавиации Олегом КЛИМОМ.

Телеграмма носит предупредительный характер. Запретов там нет.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) также знает о существовании такого документа, однако подчеркивает, что он носит предупредительный характер, говорится в сообщении на сайте организации.

Обращаем Ваше внимание, что никакой официально подтвержденной информации по этому поводу пока нет. Мы продолжаем следить за ситуацией.

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