Турчак: Результаты выборов главы государства доказали право ЕР называться президентской партией

Результаты кампании по выборам главы государства в очередной раз доказали право «Единой России» называться президентской партией. Об этом на заседании президиума генерального совета партии заявил секретарь генерального совета Андрей Турчак.

«Результаты выборов и активность «Единой России» в очередной раз доказали наше право называться президентской партией», — сказал Турчак, поблагодарив партийцев и сторонников «Единой России» за активное участие в избирательной кампании. «Результат, который получил наш президент, очень высокий, победа была чистой, и отрадно, что свой вклад в эту кампанию внесла «Единая Россия», поддержав выдвижение Владимира Путина на этот пост», — добавил секретарь генсовета партии. В свою очередь начальник управления администрации президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин отметил, что на всех этапах кампании в центральном избирательном штабе Путина «чувствовали партийное плечо». «Практически 90% из того, что мы намечали, нам удалось сделать. Оценка руководства такая, что мы с вами проделали беспрецедентную работу, сделали больше, чем сначала планировали. Тот задел, который мы создали, позволит нам совместно добиться и в сентябре (в Единый день голосования – прим. ER.RU) очень неплохих результатов», — сказал он.

Как рассказал первый заместитель руководителя ЦИК «Единой России», глава организационного управления Максим Жаворонков, Партия при подготовке и проведении президентской кампании реализовывала несколько проектов. В частности, партийцы помогали в организации сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата. «Партия провела единый день сбора подписей в 85 субъектах на базе общественных приемных. За один день было собрано более 200 тысяч подписей, что является существенным вкладом в «копилку голосов», — сказал он.

Жаворонков отметил, что представители «Единой России» были включены во все 85 региональных избирательных штабов Путина. Кроме того, партийцы проводили мониторинг активности оппонентов и принимали участие в мероприятиях по поддержке кандидатуры действующего президента.

Отдельное внимание Жаворонков уделил проекту партийной мобилизации, к которому удалось привлечь около 11 млн партийцев. «В целом по стране один член партии обеспечил явку пятерых человек», — констатировал он, особо отметив результаты партийной мобилизации в Севастополе, Санкт-Петербурге, Московской, Вологодской и Ростовской областях.

Большую роль в кампании по выборам главы государства сыграла «Молодая Гвардия Единой России». По словам председателя координационного совета МГЕР Дениса Давыдова, ей удалось мобилизовать 852 тыс. своих сторонников. «Средний процент голосовавших за Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году составил среди них 70,3%. Рост по сравнению с 2012 годом – 16, 1%. Это характеризует поддержку нашего кандидата среди молодежи по стране», — констатировал он.