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19 марта 2018, 19:59
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Турчак подвел итоги участия Партии в президентских выборах

«Единая Россия» приняла активное участие в избирательной кампании Президента РФ, оказав помощь штабу кандидата Владимира Путина в подготовке наблюдателей и проведя успешную мобилизацию своего электората во всех регионах страны.

Партия также сформирует большой пакет законопроектов по реализации Послания Президента РФ после его инаугурации. Об этом заявил секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак на пресс-конференции в Москве.

«Единая Россия» приняла активное участие в избирательной кампании Президента РФ, оказав помощь штабу кандидата Владимира Путина в подготовке наблюдателей и проведя успешную мобилизацию своего электората во всех регионах страны», – заявил он.

Турчак напомнил, что 14 января, на старте избирательной кампании, Партия организовала и провела Единый день сбора подписей в поддержку Путина, было собрано более 200 тыс. подписей. «Во всех региональных штабах нашего кандидата активное участие принимали представители региональных и местных отделений Партии. Более 2000 партийцев контролировали законность агитации и выявили порядка тысячи незаконных форм агитации оппонентов. Свыше 580 тысяч наших граждан в рамках проекта «Уличная мобилизация» приняли участие во всех уличных акциях в поддержку нашего кандидата», — подчеркнул он.

По оценке Турчака, ключевой проект «Партийная мобилизация» по привлечению членов Партии и сторонников на избирательные участки также был реализован достойно. «Около 11 миллионов были мобилизованы Партией на избирательные участки», — сообщил секретарь Генсовета. Он добавил, что созданная уникальная база позволяет сегментировать и взаимодействовать со сторонниками по территориальному признаку, с точностью до УИКов.

Кроме того, совместно со штабом кандидата были определены территории повышенного партийного внимания. «За этими территориями были закреплены «партийные комиссары» из числа опытных депутатов Госдумы и руководителей ЦИК. Всего 21 регион, среди которых Иркутск, Новосибирск, Томск и другие. Уже сейчас можно отметить что, например, Иркутск, показал беспрецедентный уровень поддержки нашего кандидата», — сказал секретарь Генсовета Партии.

Также «Единая Россия» оказала значительную помощь штабу кандидата в подготовке членов избирательных комиссии и наблюдателей. «81 тысяча членов избиркома с правом совещательного голоса и 116 тысяч наблюдателей прошли двухуровневое обучение с помощью партийных специалистов. Ими в день голосования было внесено в Информационную систему «Вся Россия» порядка 11,5 тысячи сообщений о событиях, происходящих на избирательных участках. Из них как нарушения были квалифицированы около 600 сообщений. Вместе с тем серьезных нарушений избирательного законодательства, влияющих на волеизъявление граждан наблюдателями, выявлено не было», – рассказал Турчак.

Также в рамках проекта «Городская среда» в день выборов состоялось рейтинговое голосование по проектам модернизации общественных пространств. «Этот проект был реализован 18 марта в 69 регионах страны, он останется под особым контролем Партии и в последующем, — отметил Турчак. — К этому проекту, помимо всех организационных вопросов, Партия привлекла 15 тысяч региональных и муниципальных депутатов».

Наконец, 18 марта по инициативе Партии был проведен флэшмоб «УчастОК», который продемонстрировал все многообразие нашей огромной страны и ее единство в день выбора будущего России.

В заключение Турчак отметил, что Партия рассматривает прошедшую кампанию как подготовку к предстоящим выборам губернаторов и депутатов региональных заксобраний в сентябре этого года. «Президентскую кампанию мы рассматриваем как стартовую площадку, как повод для ревизии и мобилизации наших рядов в преддверие осеннего предвыборного цикла 2018 года и жизни Партии на обозримую стратегическую перспективу», — подчеркнул он.

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Источник: Пресса Единая Россия.
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