Турчак озвучил предложения от партии по совершенствованию пенсионной системы

Секретарь Генерального совета Партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак озвучил ряд предложений от Партии по совершенствованию пенсионной системы РФ. Они вошли в итоговое решение совместного заседания Генерального совета Партии и Совета руководителей фракций партии «Единая Россия». Он также сообщил, что со всеми предложениями «Единая Россия» обратится к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой их поддержать.

Турчак поблагодарил однопартийцев за большую работу, которая действительно позволяет сформулировать позицию Партии по данному вопросу накануне парламентских слушаний и подготовки законопроекта ко второму чтению.

«Никаких дискуссий об отмене государственного пенсионного обеспечения, гарантированного Конституцией РФ, быть не может. Это принципиальная позиция «Единой России». Рост доходов наших пенсионеров – наша с вами ключевая, контрольная задача», — заявил Турчак, заверив, что это обязательно будет отражено в первом пункте решения.

Так, по словам секретаря Генсовета Партии, предлагается, чтобы действующие налоговые льготы, ежемесячные денежные выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте, покупке медикаментов и другие меры поддержки по-прежнему предоставлялись при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. С подобными предложениями выступили Республика Адыгея, Камчатский край, Калининградская, Смоленская области и другие регионы.

Турчак обратил внимание на то, что большая часть таких льгот и выплат являются региональными. «Поэтому рекомендую вам уже сейчас проработать это предложение и на ближайших сессиях утвердить это решение», — указал он.

Секретарь Генсовета Партии также предложил на региональном уровне обсудить с социально ответственным бизнесом, торговыми сетями распространение действующих для пенсионеров льгот, на лиц старшего возраста, достигших 55 и 60 лет соответственно.

«Предлагается обеспечить право граждан на получение накопительной пенсии по ранее заключенным договорам. То есть, в этой части граждане смогут получить свои накопления по-прежнему в 55 и 60 лет. Эти деньги должны быть отданы людям», — отметил Турчак.

Он также назвал важными предложения сохранить действующие условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера, снизить на три года необходимый стаж для выхода на досрочную пенсию до 37 лет для женщин и 42 лет для мужчин.

«Предоставление работникам предпенсионного возраста дополнительного оплачиваемого отпуска и бесплатной ежегодной диспансеризации. Ужесточение наказания для работодателей за невыплату или неполную выплату пенсионных взносов (серые зарплаты)», – добавил он.

«Предлагаю все, что мы сегодня обсудили, и все, что будет прорабатываться в дальнейшем, объединить в единый систематизированный и понятный документ, по сути – «Пенсионный кодекс», – заявил Турчак.

Он также обратил внимание на то, что ничто так не вызывает раздражения и неприятие у людей, как вопросы несправедливости.

«Уверен, что Партия должна настоять на том, чтобы все денежные средства, изъятые у коррупционеров и взяточников, а также полученные от реализации конфискованного у них имущества, направлялись напрямую в Пенсионный фонд», – заявил Турчак.

«Мы не можем рассчитывать на понимание и поддержку наших граждан, если принимаемые решения не касаются нас самих. Считаю, что здесь важен сам принцип: начинать нужно с самих себя. В этой связи считаю, что будет правильным, если депутаты и сенаторы представляющие нашу Партию, внесут изменения в закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы, устранят сложившееся неравенство и отменят себе преференции. Данная норма, я считаю, должна заработать уже с 1 января 2019 года. Депутаты Госдумы и сенаторы должны получать пенсию в общем, едином для всех граждан РФ порядке. Это предложение вошло в текст сегодняшнего итогового документа», – заявил Турчак.

По его словам, для граждан важен сам принцип – это вопрос справедливости. «За историю нашей партии «Единая Россия» неоднократно принимала трудные, но необходимые и давно назревшие решения. Никогда выбор между сиюминутной политической выгодой и политическими рисками будущего не был настолько бескомпромиссным. Мы всегда руководствовались интересами граждан и страны. Сегодня можно с уверенностью сказать: мы смогли сохранить внутренне единство», – добавил секретарь Генсовета Партии.

Турчак уверен, что Партия должна оставаться ответственной политической силой и сделать все, чтобы граждане были защищены при принятии изменений в пенсионное законодательство. «Чтобы 46 миллионов наших пенсионеров ощутили реальный рост собственных доходов, чтобы демографическая динамика в стране была положительной», – заключил он.

С начала июля «Единая Россия» провела более 400 дискуссий по изменениям пенсионной системы в регионах с участием более 30 тысяч граждан, коллег-однопартийцев, экспертов, общественных организаций. Сотни тысяч граждан смогли высказать свои предложения на встречах с депутатами ЕР всех уровней и членами Совета Федерации. По итогам обсуждения поступило более полутора тысяч оформленных предложений, обобщенных по направлениям и по тематике.