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Турчак: От «партии власти» к партии путинского большинства

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в своей авторской колонке в «Независимой газете» рассказал о роли партии, ребрендинге, который будет не столько  визуальный, сколько  смысловой, а также о том, что «Единая Россия» должна стать «фабрикой» новых политических стартапов и карьер – кратчайшим путем самореализации для молодежи.

«Россия выбрала Президента. С высокой явкой, с рекордным результатом, с беспрецедентным уровнем поддержки нашего национального Лидера. Нас пугали, давили санкциями и враньем, шантажировали и оскорбляли, но результат сильно и неприятно удивил «наших западных партнеров», в то же время оказался ожидаемым и востребованным для нас, граждан России», – написал в своей колонке Андрей Турчак.

«Сегодня каждый понимает, что нам нужен прорыв, прежде всего, в качестве и условиях жизни людей, в лидерстве России в ключевых сферах 21 века. Путин уверен в реалистичности такого прорыва. А мы, в свою очередь, уверены в нашем лидере и правильности его плана развития страны. Заложенный фундамент, настолько прочен, что никакие цены на нефть или санкции не могут его поколебать. И прошедшая кампания это показала. Сейчас важно, чтобы Идеологией Прорыва прониклось общество, система государственной и муниципальной власти, структуры гражданского общества и, безусловно, все институты политической системы страны. Без слаженной и системной работы, с ручным управлением, нам этот прорыв не обеспечить», – отметил Турчак.

Он рассказал, что сегодня «Единая Россия» – это единственный действенный политический интерфейс путинского большинства. «Поэтому мы просто обязаны брать на себя ответственность за то, чтобы сказанное Президентом в Послании Федеральному собранию, а по сути, в программе развития страны, начало воплощаться в жизнь. Через законы, через работу наших партийных организаций, через партийные проекты, через социально ориентированные бюджеты. Только «Единая Россия» способна проводить решения на всех этажах представительной власти во всех регионах страны. Это не привилегия, но ответственность, и мы к этому готовы», – написал он.

Именно поэтому в первую очередь должна начинать меняться партия, в этом суть ее ребрендинга, считает Турчак. «Нам необходимо сформулировать «Идеологию прорыва», как понятный политический документ. Мы должны стать прозрачными и понятными как для своих собственных членов и сторонников, так и для всего «путинского большинства», ну и конечно для общества в целом. Нам предстоит стать партией наших городов и поселков, партией не начальников, а партией российских регионов, партией решающей проблемы людей, а не партией «круглых столов», – указал он.

Турчак рассказал, что весной, во всех регионах и на всех партийных площадках должны пройти открытые дискуссии о развитии Партии и образе будущего. О понятных и справедливых внутрипартийных правилах, о работе с проблемами людей и сопровождении экономических и общественных инициатив. О критериях оценки эффективности наших депутатов и партийных отделений.  Он отметил, что лучшие идеи из региональных дискуссий будут взяты на – вплоть до корректировок партийных документов.

«Важнейшим направлением должно стать привлечение молодых лидеров, нового поколения амбициозных строителей России. «Единая Россия» должна стать «фабрикой» новых политических стартапов и карьер, кратчайшим путем самореализации в общественной, политической сфере и в законотворческой деятельности для молодых людей. Задача предстоящей модернизации и, подчеркну, не столько визуального, сколько смыслового ребрендинга Партии одна: достойно представлять политические интересы большинства граждан России, которые 18 марта 2018 года поддержали курс Владимира Путина», – написал Андрей Турчак.

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Источник: Пресса Единая Россия.
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