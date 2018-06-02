ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ В ТОКИО!

Многие мечтают побывать в японской столице, но на деле мало кто воплощает эти мечты в реальность. Уникальная возможность провести уикенд в одном из самых невероятных городов мира, представится якутянам, ведь с 22 по 24 июня авиакомпания Якутия будет выполнять прямой рейс Якутск — Токио — Якутск!

Программа тура:

День 1 (22.06.18)

Прибытие в аэропорт Нарита рейсом R3-543. Встреча с гидом.

Обзорная экскурсия по району Одайба на заказном транспорте.

Прогулка по набережной. Фотосессия.

Посещение развлекательного шоппинг-центра VENUS- FORT.

Гараж ретро машин. Тойота шоу-рум.

Переезд в отель. Размещение в отеле. Отдых.

День 2 (23.06.2018)

Завтрак в гостинице. Встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля. Обзорная экскурсия по г. Токио (на заказном транспорте). Посещение смотровой площадки здания токийской мэрии. Храмовый комплекс Асакуса и улочка Накамисэ.

Площадь перед императорским дворцом. Гинза. Возвращение в отель.

По программе предусмотрен обед в ресторане

День 3 (24.06.2018)

Завтрак в отеле. Выписка из гостиницы до 10:00.

Свободное время. По желанию дополнительные экскурсии. Встреча с водителем. Переезд в аэропорт. Регистрация на рейс R3-544, Посещение зоны Duty free. Вылет в Якутск

*Стоимость тура в рублях из расчета на одного человека в 2-местном номере — 50000 рублей (взрослый), 47000 рублей.

Спешите! Последний срок подачи документов на визу Японии — 13.06.2018!

Открывайте новые места и получайте свежие впечатления

вместе с «ГТА Тур Люкс»!

Всегда рады встрече в фирменном офисе туроператора PEGAS Touristik в г.Якутске:

ул.Кирова, 18, блок В (Бизнес центр, главный вход, 1 этаж).