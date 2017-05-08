Тур выходного дня в Грузию

С 10.06.17 по 13.06.17.

Вы увидите сразу две столицы современную — Тбилиси и древнюю Мцхета (слияние рек Арагви и Куры). Вас ждет поездка в самый известный винодельческий регион Грузии расположенный у подножья Большого Кавказа. Посетите Кахетию с гектарами виноградников, где делают лучшее в Грузии вино, посетите древние монастыри, храмы , уютные города. И конечно, примете участие легендарных грузинских застольях!

Стоимость от 25503 руб/чел.

Подготовим программы с экскурсиями (Тбилиси, Мцхета, Сванетия, Казбеги), лечением (Боржоми), винные туры (Рача, Хванчкара или Шато Мхрани) или отдыхом в Батуми, Кабулетти.

Мы любим и умеем продавать туры в Грузию!

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