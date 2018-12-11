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11 декабря 2018, 1:04
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Тур-сообщество Якутска озвучило кандидатуру на пост начальника Департамента предпринимательства

Депутат Якутской городской Думы, директор гостиницы «Орто Дойду» Марианна АНДРЕЕВА рассказала в своем фейсбуке и депутатских буднях.

В рамках работы постоянной Комиссии по предпринимательству Якутской городской думы инициировала и провела Круглый стол на тему: «Поддержка и развитие предпринимательства. Развитие туризма в городском округе «город Якутск».
Данная тема оказалось очень злободневной. Много говорится о развитии туризма, все хотят, чтобы туристов было много, но реальной поддержки этому сектору нет, деньги в бюджете все время сокращают, программы, которые могли бы быть полезны для отрасли, вычеркивают из строки бюджета.

На обсуждение за круглым столом собрались депутаты городской Думы, председатель постоянной комиссии по предпринимательству Госсобрания Ил Тумэн ГРИГОРЬЕВ И.И, депутат Ил Тумэн ДАНИЛОВ И.И., замминистра предпринимательства ПРОКОПЬЕВ М.М., замглавы Администрации ВОРОБЬЕВ М.С., новый руководитель ТИЦ Якутии ТЮКАВКИНА Н.В., уполномоченный по туризму при Общественной палате РС(Я) ХОРОШЕВ А.Ф. , председатель Ассоциации гостеприимства РС(Я) ТЫМЫРОВА Т.А., представители учебных заведений, туроператоры, предприниматели, вовлеченные в сферу туризма и многие другие.
Очень бурно обсуждали проблемы, предложения. Была критика, были предложения. Татьяна Тымырова, Ассоциация гостеприимства РС(Я) (Ассоциация объединяет представителей бизнеса общественного питания, отельеров, туроператоров, сувенирщиков) представила разработанную Стратегию развития туризма с анализом, примерами, опытом работы других регионов, с задачами и целями, которые стоят перед отраслью туризма, конкретные предложения для Администрации города и республики. Это предложение тур-сообщества не должно остаться без внимания!
Очень отрадно, что все представители власти и бизнеса обсудили и решили работать вместе, сообща над имеющимися задачами и целями. Бизнес тоже очень заинтересован. В итоге создадим рабочую группу для выработки предложений.
Пришедшие все люди новые, избранные или назначенные на свои посты. Заодно познакомились, увидели и услышали друг друга, а это уже начало коммуникации.

В конце собрания представители тур-сообщества озвучили свое предложение и пожелания о назначении на должность начальника Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации г.Якутска Ольгу ЛЕБЕДЕВУ, как человека с большим опытом.

Ну что, начало есть! Пусть туристов в нашем городе и республике с каждым годом становится все больше и больше. Пусть приезжают, оставляют свои деньги, познают наш край! Будем гостеприимны, в ногу с лучшим сервисом, создадим комфортные условия для туристов, поддержку предпринимателей турбизнеса. Давайте от слов перейдем к делам!
Туризм в нашем регионе возможен и может успешно развиваться, создавать товарооборот и рабочие места. Туризм — это сфера, где работает в большей степени молодежь.

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