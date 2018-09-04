Тур Люкс: Щедрая акция! Дети летят бесплатно!!!

О. Хайнань НОВАЯ АКЦИЯ ! ТОЛЬКО ДО 9 СЕНТЯБРЯ (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО!)

“ДЕТИ ЛЕТЯТ БЕСПЛАТНО’’

Условии акции:

— Для бронирований, совершенных в период с 03.09.2018 (c 15:00 по МСК) по 09.09.2018 (включительно);

— На туры в Китай, о. Хайнань с датами вылета с 04.09.2018 по 31.12.2018;

— На туры в Китай, о. Хайнань из любых городов полетной программы;

— На туры в Китай, о. Хайнань любой длительности.

Цена 2 взрослых+1 ребенок( до 11 лет включительно!) ВСЕГО от 61 660 РУБ.

ФИРМЕННОЕ ТУРАГЕНТСТВО PEGAS TOURISTIK

—

ООО «ГТА Тур Люкс»

г. Якутск ул. Кирова 18, блок «В», 103 офис

Тел: 8(4112)42-54-96

Моб:+7(914)2 740-940

e-mail: itlux7@bk.ru

ICQ: 701943191