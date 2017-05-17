Тур Люкс предлагает уникальные туры на космодром Байконур

Вы можете увидеть уникальные этапы технологии космического производства:

сборка космического корабля и ракет-носителей различных классов;

этапы подготовки к запуску;

запуск космического корабля

Осмотреть грандиозные сооружения космической индустрии уникальные по своим функциям:

стартовые комплексы и монтажно-испытательные корпусы

Посетить два музея, где сконцентрированы уникальные экспонаты отечественной и зарубежной космической техники;

Изучить исторические памятники города и космодрома *Принять участие в городских праздниках *Познакомиться с историей, традициями казахского народа, принять участие в национальных обрядах *Увидеть уникальную природу Центральной Азии

Экскурсионно-групповые туры:

Стоимость тура 2 ДНЯ/1 НОЧЬ:

1 человек – 29 700 руб.

2 человек – 33 500руб. (при условии группа не менее 2 чел.)

10 человек -78 900 руб. (при условии группа не менее 10чел.)

Стоимость тура 3 ДНЯ/2 НОЧИ:

1 человек – 32 400 руб.

2 человек – 36 500руб. (при условии группа не менее 2 чел.)

10 человек -85 900 руб. (при условии группа не менее 10чел.)

Стоимость тура 4 ДНЯ/3 НОЧИ:

1 человек – 38 200 руб.

7 человек – 43 500руб. (при условии группа не менее 7 чел.)

10 человек -100 900 руб. (при условии группа не менее 10чел.)

В стоимость тура включено:

Оформление всех разрешительных документов

Посещение экскурсионных объектов.

Трансферы

TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK

Тел: +7(4112)42-54-96; +7-9142-740-940

WhatsApp: 8-964-420-93-95

Ждем вас по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103

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