Тур Люкс предлагает уникальные туры на космодром Байконур

Вы можете увидеть уникальные этапы технологии космического производства:
- сборка космического корабля и ракет-носителей различных классов;
- этапы подготовки к запуску;
- запуск космического корабля
Осмотреть грандиозные сооружения космической индустрии уникальные по своим функциям:
- стартовые комплексы и монтажно-испытательные корпусы
Посетить два музея, где сконцентрированы уникальные экспонаты отечественной и зарубежной космической техники;
Изучить исторические памятники города и космодрома *Принять участие в городских праздниках *Познакомиться с историей, традициями казахского народа, принять участие в национальных обрядах *Увидеть уникальную природу Центральной Азии
Экскурсионно-групповые туры:
Стоимость тура 2 ДНЯ/1 НОЧЬ:
1 человек – 29 700 руб.
2 человек – 33 500руб. (при условии группа не менее 2 чел.)
10 человек -78 900 руб. (при условии группа не менее 10чел.)
Стоимость тура 3 ДНЯ/2 НОЧИ:
1 человек – 32 400 руб.
2 человек – 36 500руб. (при условии группа не менее 2 чел.)
10 человек -85 900 руб. (при условии группа не менее 10чел.)
Стоимость тура 4 ДНЯ/3 НОЧИ:
1 человек – 38 200 руб.
7 человек – 43 500руб. (при условии группа не менее 7 чел.)
10 человек -100 900 руб. (при условии группа не менее 10чел.)
В стоимость тура включено:
- Оформление всех разрешительных документов
- Посещение экскурсионных объектов.
- Трансферы
TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK
Тел: +7(4112)42-54-96; +7-9142-740-940
WhatsApp: 8-964-420-93-95
Ждем вас по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103
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