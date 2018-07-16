Тур Люкс: Объединенные Арабские Эмираты в сентябре всего за 47 031 рублей!

Отель WYNDHAM GARDEN AJMAN CORNICHE 4 * расположен на первой линии в Аджмане.
Отель 2017 года, совсем со свежими номера, с отличным спортзалом и конечно же бассейнами. Так же на первом этаже отеля находиться недорогой морской ресторан, где вы можете попробовать изыски морской кухни! Инфраструктура очень развита, все в пошаговой доступности. А главное преимущество отеля это ежедневный трансфер до Дубаи Молл, Шарджи и торгового центра Аджман.
В стоимость входит а/п Москва-Дубаи-Москва,проживание,завтрак+ужин,трансфер,мед.страховка.
Акция раннего бронирования!
ФИРМЕННОЕ ТУРАГЕНТСТВО PEGAS TOURISTIK
—
ООО «ГТА Тур Люкс»
г. Якутск ул. Кирова 18, блок «В», 103 офис
Тел: 8(4112)42-54-96
Моб:+7(914)2 740-940
e-mail: itlux7@bk.ru
ICQ: 701943191
Источник: ГТА Тур Люкс.
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.