Тур Люкс: Объединенные Арабские Эмираты в сентябре всего за 47 031 рублей!

Отель WYNDHAM GARDEN AJMAN CORNICHE 4 * расположен на первой линии в Аджмане.

Отель 2017 года, совсем со свежими номера, с отличным спортзалом и конечно же бассейнами. Так же на первом этаже отеля находиться недорогой морской ресторан, где вы можете попробовать изыски морской кухни! Инфраструктура очень развита, все в пошаговой доступности. А главное преимущество отеля это ежедневный трансфер до Дубаи Молл, Шарджи и торгового центра Аджман.

В стоимость входит а/п Москва-Дубаи-Москва,проживание,завтрак+ужин,трансфер,мед.страховка.

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