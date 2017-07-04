«Тур де Хангаласс»: от Орла до Еланки

Велосипедный марафон «Тур де Хангаласс» состоится 16 июля.

Федерация велосипедного спорта РС(Я), Управление физической культуры и массового спорта РС(Я), Муниципальный район Хангаласский улус приглашают велосипедистов принять участие в марафоне «Тур де Хангаласс».

16 июля 2017 года гонка стартует второй раз. В этом году участников ждут небольшие изменения трассы, организаторы стараются разнообразить маршрут и показать наиболее привлекательные, доступные и интересные места улуса. В прошлом году посмотрели на Курулуур, в этом году будем смотреть Еланку.

Мужчин и ветеранов ждет маршрут в 120 км от Орла (37 км Покровского тракта) до села Еланки с промежуточным финишем в п. Верхний Бестях. Женщин и юниоров — дистанция в 45 км, со стартом в точке промежуточного финиша.

Необходима предварительная регистрация на сайте velo.ykt.ru.

Положение о проведении велосипедного марафона «Тур де Хангаласс»

Цели и задачи:

— Популяризация и пропаганда велосипедного спорта в Республике Саха(Якутия);

— Повышение спортивного мастерства спортсменов велосипедистов;

— Повышение туристической привлекательности Хангаласского улуса.

Место проведения:

Место сбора участников всех категорий велосипедной гонки: Хангаласский улус, 37 км автодороги Якутск-Покровск, стелла «Орел» (Куллаты).

Маршрут велосипедной гонки:

— мужчины и ветераны: 37й км автодороги – с.Техтюр – с.Октемцы – с.Улахан-Аан – с.Еланка — 120 км.

— женщины и юниоры: старт с развилки автодороги у п.Верхний Бестях, финиш – с. Еланка — 45 км.

Дата и время проведения:

16 июля 2017г. Сбор – 9ч., 9:30 торжественное открытие, старт в 10ч.

Участники соревнований:

— юниоры – юноши 16-18 лет (в присутствии законных представителей);

— женщины с 18 лет и старше;

— мужчины с 19 лет до 39;

— мужчины ветераны с 40 лет и старше.

Организаторы:

Федерация велосипедного спорта РС(Я), Управление физической культуры и массового спорта РС(Я), Муниципальный район Хангаласский улус.

Условия участия

К соревнованию допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск, исправный велосипед, спортивную форму, шлем. Участники используют велосипеды класса МТБ (горный велосипед) без ограничения диаметра колес, другие типы велосипедов не допускаются к соревнованиям. Использование аэрорулей (лежаков), замена велосипеда не разрешается. Промежуточный финиш — п. Верхний Бестях.

Судейство

Общее руководство осуществляет орг. комитет, судейство – судейская коллегия.

Все расходы связанные с транспортировкой к месту старта несут сами участники. Трансфер организуется с финиша соревнований до г. Якутска. Взимается орг. взнос в сумме 400р.