Туолбэ, махалля и искривление экономической географии на круглом столе с высоким гостем из федеральной Палаты

Вчера в Общественной палате РС(Я) состоялся круглый стол «ТОСы как инструмент активного участия граждан в развитии муниципального образования»с участием члена Общественной палаты Российской Федерации, председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ Андрея МАКСИМОВА. В нем приняли участие председатель Общественной палаты РС(Я) Алексей СЕРГУЧЕВ, заместитель министра по развитию институтов гражданского общества РС(Я) Афанасий МАТВЕЕВ, заместитель руководителя Департамента внутренней политики РС(Я) Александр АНТИПИН, исполнительный директор Совета муниципальных образований РС(Я) и Ассоциации ТОСов (Туэлбэ) Якутии Дмитрий ГОРОХОВ, председатель Общественной палаты Якутска Харлампий ДЬЯКОНОВ, представители ТОСов, общественники, члены Общественной палаты РС(Я).

Модератором выступила председатель комиссии Общественной палаты РС(Я) по взаимодействию с общественными советами, ТОСами (туоэлбэ), поддержке гражданского мира и согласия Рина ВИНОКУРОВА. Она и обозначила тему:

— По итогам заседания Госсовета по развитию местного самоуправления, состоявшегося 7 августа 2017 года, президент страны Владимир ПУТИН утвердил перечень поручений. Среди них и одно, которое касается темы нашего сегодняшнего обсуждения. Подготовить законодательные изменения по предоставлению ТОСам мер поддержки.

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей регулирования деятельности территориального общественного самоуправления как некоммерческой организации» подготовлен Министерством юстиции РФ. В Общественной палате республики прошло общественное обсуждение данного законопроекта в формате круглого стола, по итогам которого участники обсуждения попытались выяснить главный вопрос: в условиях Якутии при наличии сложной транспортной схемы, удаленности и большого количества малочисленных поселений будут ли предлагаемые изменения носить ухудшающий характер. К единому мнению тогда мы не пришли…

Рина Игнатьевна также рассказала об особенностях функционирования ТОСов у нас в республике. На самом деле они существуют давно, имеют традиции, уходящие корнями в далекое прошлое. В Якутии 2,5 тысячи туолбэ, а зарегистрированных всего 15 ТОСов.

Председатель ТОС «Студенческий» из Намцев Селена МЕСТНИКОВА рассказала о том, как действует их ТОС, они мечтают построить мост, и не простой, а «Мост любви» через находящийся на их территории водоем. А еще благоустроить прилегающую территорию. Она спросила, как можно раздобыть средства на этот проект.

Председатель ТОС «Куула» Таттинского улуса Агафья САВВАТЕЕВА подчеркнула, как трудно регистрировать ТОСы, с какими это сопряжено расходами. Только на дорогу пришлось серьезно потратиться, потому что путь из Татты неблизкий – 240 километров. А ехать пришлось пять раз! То счет надо открыть, то печать заказать, то устав утвердить и так далее. И предположила, что из-за этого многие ТОСы не спешат регистрироваться.

У «Куулы» тоже мечта. Выкупить жилой дом односельчанина, который переезжает на другое место жительства. А этот дом превратить в своеобразный клуб. Каким способом этот дом содержать: где взять деньги на отопление, воду и электричество?



Гость из Москвы Андрей Максимов согласился с тем, что законодательные изменения не учитывают особенности территорий.

— Кроме того, — сказал Андрей Николаевич – имеются противоречия в законодательстве по регулированию деятельности ТОСов, Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» с Гражданским кодексом, который рассматривает ТОСы как обычные НКО. Мы, Общественной палатой России, поднимали эту тему перед профильным комитетом Госдумы и рядом федеральных министерств, но понимания пока не нашли. Так что прошу вас сформировать для нас предложения и рекомендации для законодателей. Одно дело, когда я на словах им говорю: «Вы не учли того-то», другое – когда показываю им, как их изменения ударят по тем, кто реализует их на практике.

— А туолбэ – это как махалля в Средней Азии? – неожиданно поинтересовался он.

Получив утвердительный ответ, обрадованно сообщил, что только в Якутии ТОСы имеют такие глубокие исторические корни.

— Существуют несколько возможностей ТОСу получить средства: участвовать в конкурсе Президентских грантов, в Программе формирования комфортной городской среды, в региональных конкурсах и грантах. Но, конечно, в первую очередь нужно зарегистрироваться…

Участники «круглого стола» долго обсуждали, как сделать регистрацию более доступной для ТОСов. Ведь действительно вопросы с регистрацией из-за отсутствия представительств Минюста на местах решать слишком сложно. А без регистрации доступа к грантам нет.

И, конечно, дружно сетовали, что экономическая география у федеральных чиновников и депутатов какая-то искривленная. Территориальные, региональные особенности они регулярно забывают.

