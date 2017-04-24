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24 апреля 2017, 0:58
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Тумусов озвучил в Госдуме шокирующие цифры и факты

21 апреля депутат Государственной Думы от Якутии Федот ТУМУСОВ выступил на заседании фракции по вопросам здравоохранения.

Уважаемый Вячеслав Викторович!
Уважаемые депутаты Государственной Думы!

Позавчера с этой высокой трибуны было сказано что страна находится в блокаде. Нам кажется что в любом случае, в блокаде ли, в изоляции ли мы, главное мы должны «ходить по земле», но в то же время мы должны стремиться к общемировым показателям во всех сферах жизнедеятельности.
Если в вопросах вооружений, обороноспособности это понятно, необходимо для обеспечения суверенитета России. То в вопросах здоровья нации, здравоохранения тоже понятно я думаю.
Наши граждане ничуть не хуже и даже лучше чем граждане других стран.
Но вот каково же состояние дел в вопросах здоровья россиян, в сфере здравоохранения?
На недавно прошедшем в городе Архангельске Международном Арктическом Форуме в работе секции под красивым названием » Арктика — территория здоровья» принимала участие и выступила с докладом министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Игоревна СКВОРЦОВА.
Так вот на этой секции доктор медицинских наук Гузель УЛУМБЕКОВА озвучила шокирующие цифры и факты.
Безусловно, интегральным и универсальным показателем состояния здоровья нации является Ожидаемая Продолжительность Жизни.
И этот показатель в Арктических регионах России на 8 лет ниже, чем в Канаде и на Аляске и на 11 лет ниже, чем в Скандинавских странах.
При этом мужчины в Арктических регионах России живут на 11 лет короче, чем Канаде и на 13-14 лет короче , чем в Скандинавских странах.
На величину ожидаемой продолжительности жизни народа влияет наряду с образом жизни и экологией, конечно же состояние здравоохранения.
Казалось бы у нас обеспеченность койками в больничных учреждениях на 40% выше, чем в Скандинавских странах, и в 2-3,7 раза выше, чем в Канаде и на Аляске. Но вот объективные показатели состояния здоровья говорят сами за себя.
Так в чем же дело? И самое главное что надо делать?
Вся беда в том что проводимая Правительством реформа здравоохранения, под красивым названием «оптимизация» не улучшает , а наоборот усугубляет ситуацию с медицинским обслуживанием населения.
Вся система организации здравоохранения у нас и раньше и сейчас строится по европейскому принципу трех «П». То есть Приболел. Пришел. Полечился. Иными словами есть населенный пункт и есть там поликлиника, больница. Когда человек заболевает, он приходит в эту поликлинику, больницу и , конечно , лечится.
Но вот проходит волна за волной оптимизация, устанавливаются нормативы, которые пригодны только в пределах Садового Кольца. Совершенно не учитывают особенностей огромных расстояний, разбросанности малонаселенных пунктов. Я уже не говорю о климатических , географических особенностях.
В прошлом созыве Комитет по охране здоровья провел несколько круглых столов (в том числе с выездом на места ), парламентские слушания по проблемам Арктической , северной медицины. Сделаны множество рекомендаций по организации медицинской помощи в северных, арктических районах страны.
Это я к тому что сказал Дмитрий Анатольевич МЕДВЕДЕВ : «Дайте ваши предложения!»
Несмотря на то, что руководством страны, министерством здравоохранения предпринимаются огромные усилия по улучшению отдельных направлений охраны здоровья, медицинского обслуживания, мы не можем не констатировать, с огромной болью в сердце, тот факт что проводимая в стране в течение нескольких лет реформа здравоохранения практически провалилась.
Особенно это ярко видно в вопросах доступности и качества медицинских услуг на местах.
Сегодня с мест приходят множество сигналов говорящих о том, что система муниципального здравоохранения разрушается. Разрушается решениями федеральной власти, в том числе и законами принятыми Государственной Думой.
А ведь именно на муниципальном уровне оказывается две трети всего объема медицинских услуг. Это первичное звено , где проводится первичная медико- санитарная помощь . Куда в первую очередь обращаются наши граждане: это ФАПы, сельские амбулатории,поликлиники.
Сегодня мы наблюдаем полную безответственность муниципальных образований перед своими гражданами по вопросам здравоохранения.
Чиновники муниципалитетов разводят руками — нет полномочий.
Как недавно говорил президент страны ПУТИН Владимир Владимирович ключевая проблема сегодняшнего дня : обеспечение доступности и качества медицинских услуг.
Как же обеспечить доступность и качество для отдаленных малонаселенных пунктов? Ведь в каждой маленькой деревне же не построишь медицинские центры. Бессмысленно, да и «денег нет».
Но и » держаться» просто так долго невозможно!
В чем суть наших предложений? Надо изменить парадигму организации системы здравохранения.
Проще говоря принцип трех «П» ( Приболел. Пришел, Полечился) надо дополнить принципом трех «В». Выехал. Выявил. Вылечил.
Это организация мобильной медицинской помощи. Мобильные медицинские бригады должны работать на постоянной, профессиональной основе.
Это никак не практикуемые сегодня широко выездные ортодоксальные и неэффективные бригады ЦРБ ( центральных районных больниц). Это отдельно работающая, может быть на принципах государственно-частного партнерства , система. Система специализированных медицинских услуг с доставкой на дом. С отдельными финансами, отдельной организационной структурой. И критерием работы этой системы должна стать повышение ожидаемой продолжительности жизни.
Выше мы на примере Арктических регионов , говорили , что по количеству больничных коек мы опережаем другие страны. Но вот по лекарственному обеспечению мы к большому сожалению, отстаем.
Вот цифры : Государственные расходы на лекарственные средства (ЛС) в амбулаторных условиях в России в среднем в 5,5 раза ниже, чем в Скандинавских странах и Канаде.
Общие расходы населения и государства на Лекарственные средства – в 2 раза ниже.
При этом современная система лекарственного обеспечения дает возможность бесплатного предоставления лекарственных препаратов лишь пациентам, находящимся на лечении в больницах.
Если же пациент лечится дома – то он должен самостоятельно покупать препараты. С учетом оптимизации, проводимой в настоящий момент в рамках системы здравоохранения, правительство стимулирует врачей не держать больных лишнее время, быстрее выписывать пациентов из больниц.
В результате складывается парадоксальная ситуация: пациент бесплатно может лечиться только в больнице, которая стремится перевести его на лечение дома; а дома пациент теряет возможность бесплатного лечения.
Мы считаем , что это никуда не годится.
В связи с этим, чтобы решить данную проблему, мы предлагаем внедрить систему бесплатного лекарственного обеспечения.
Переход на систему лекарственного страхования обеспечивается растущими возможностями отечественной фармпромышленности.
Нам действительно есть чем похвастаться. Политика импортозамещения, выстроенная правительством, Минпромторгом по развитию отечественной фармацевтической отрасли успешно реализовывается .
По сравнению с 2015 годом, в 2016 году рост производства лекарственных препаратов в России,согласно данным Минпромторга, вырос на 24 %.
При этом на сегодняшний момент около 77 % лекарств, входящих в список жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов, могут производиться отечественными фармпроизводителями.
Согласно имеющимся статистическим данным уже более половины реализуемых на нашем рынке лекарств являются российскими, и это не предел: тенденция сохраняется.
В то же время что бы мы ни говорили о здоровом образе жизни , без увеличения объемов государственных средств направляемых на здравоохранение мы будем иметь слабые успехи в деле увеличения продолжительности жизни наших россиян .
А «резервов » в этом направлении у нас очень много.
Например, подушевые государственные расходы на здравоохранение по Арктическим регионам России в 4,1 раза ниже, чем в Канаде, и в 5,5 раза ниже, чем в Скандинавских странах.
И наконец, нельзя не сказать об эффективности использования уже имеющихся средств.
В последнее время все большее количество экспертов склоняется к мнению о том что частные страховые медицинские организации вредят системе медицинского страхования. Их деятельность в прошлом году стоила более чем 30 млрд рублей. На ведение дел пошло 25,4 млрд руб . Примерно столько же составляют расходы этого типа территориальных фондов ОМС. В добавок к этому почти 4,5 млрд руб — причитающаяся страховым организациям часть штрафов .
При этом большая часть выявленных страховыми компаниями нарушений вообще никак не влияет на качество медицинской помощи. Так 43% нарушений приходится на неправильное оформление медицинской документации ( в том числе орфографические ошибки в документах или непонятный почерк врачей). 53% приходится на нарушения качества медпомощи ( в основном на несоблюдение порядков и стандартов). Но на сегодняшний день стандарты есть только на половину заболеваний. Не ясно каким образом выявляются нарушения в отношении заболеваний не охваченных стандартами.
В то же время доля нарушений , касащихся доступности медицинской помощи невероятно мала -0,1%. Это входит в явное противоречие с имеющимися реалиями. Вдумайтесь только в одну цифру : 16000 населенных пунктов в Российской Федерации вообще не озвачены медицинскими организациями.
Может пора эти страховые кампании отстранить от бюджетного «пирога»? А функции страховых кампаний передать территориальным фондам медицинского страхования?
Это лишь малая часть проблем в области здравоохранения , которые надо решать незамедлительно.
Спасибо за внимание.

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