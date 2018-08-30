Туман стал причиной задержки рейсов в аэропорту Якутска

В аэропорту Якутска сегодня, 30 августа, утром из-за сильного тумана задержаны рейсы на прилет и вылет. Четыре самолета на прилет перенаправлены в Нерюнгри и Хабаровск, сообщили телеканалу «Якутия 24» в пресс-службе аэропорта.

«Два самолета из Москвы (аэропорты Внуково и Домодедово), а также рейсы из Новосибирска и Симферополя из-за тумана перенаправлены в другие аэропорты — в Нерюнгри и Хабаровск. Ориентировочно они смогут прилететь в Якутск до обеда», — сообщили в пресс-службе.

Также самолеты были задержаны на вылет. В аэропорту телеканалу «Якутия 24» уточнили, что погода проясняется и они смогут вылететь в ближайшее время, до 10:00.