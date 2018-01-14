Тулигано-Кильдямский наслег принял отчет администрации города Якутска

Отчет Окружной администрации города Якутска за 2017 год представил заместитель главы города по развитию сельского хозяйства, торговли и предпринимательству Петр ЕФРЕМОВ. В отчетном мероприятии также приняли участие депутаты Якутской городской Думы Антонина ТИТОВА и Сергей ЧЕРНЫХ, представители структурных подразделений администрации столицы.

В Тулагино-Кильдямский наслег входят села Сырдах, Тулагино, Кильдямцы и Капитоновка, где проживает более 4 500 человек.

В 2017 году жители наслега принимали активное участие в субботниках, благоустраивали территорию сел, высаживали саженцы и цветы, каждый внес свою лепту в Год добра.

Жители Тулагино-Кильдямского наслега на себе почувствовали сколько много делается для комфортной жизни населения. Например, отчет администрации города прошел в отремонтированном здании Центра культуры и досуга «Тюсюлгэ». Строится здание нового детского сада, в ближайшие годы в Тулагино начнется строительство жилья для бюджетников.

Сейчас для молодых специалистов сельского хозяйства в наслеге будет строиться доступное жилье. Об этом достигнуто соглашение между Окружной администрацией г.Якутска и Министерством сельского хозяйства РС(Я).

С 1 февраля школьники и студенты Тулагино-Кильдямского наслега смогут ездить в город на учебу, внеурочные занятия и культурно-массовые мероприятия по льготному тарифу. Отметим, что льготный тариф будет действовать для учащихся и студентов, проживающих во всех пригородных поселках. Данное решение было принято по поручению главы города Якутска. Об этом отметил заместитель главы Петр Ефремов.

Жители пригородных сел вдоль Намского тракта подняли вопрос о теплых остановках, одна из которых была открыта возле Тулагино, но сейчас она закрыта. Об открытии теплой остановки также просят жители с.Капитоновка.

Актуальным остается вопрос освещения вдоль проезжей части. На что был дан ответ, что в феврале работы по освещению шоссе от Сырдаха до Тулагино будут завершены. Данная автодорога республиканского значения и здесь полномочия у Управления дорог РС(Я).

Расширение Тулагино-Кильдямского наслега за счет строительства новых частных домов, индивидуального жилищного строительства привело к проблеме электроснабжения новых микрорайонов. Об этом задали вопрос жители новых улиц Трофимова и Кумахтахская села Тулагино, не хватает напряжения. Ответ дали представители МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства»: — Потребителям электроэнергии необходимо в индивидуальном порядке заключить договора с Энергосбытом. А с февраля начнется монтаж и прокладка новой линии электропередач.

Жители Тулагино-Кильдямского наслега подняли вопросы функционирования больницы со стационаром, скорой медицинской помощи, дополнительного аптечного киоска, открытия филиала детской музыкальной школы, восстановления дамб.

Наслег славится успешным развитием сельского хозяйства, за последние годы здесь достигнуты значительные результаты в выращивании и сборе овощных культур, увеличении поголовья крупного рогатого скота. Во время проведения отчета были отмечены лучшие работники крестьянских и фермерских хозяйств, расположенных на территории наслега.

На все свои вопросы местные жители получили развернутые ответы и разъяснения, а прозвучавшие вопросы и поступившие предложения внесены в протокол для дальнейшей работы.

Отчет Окружной администрации города Якутска по итогам деятельности за 2017 год был оценен положительно и принят жителями Тулагино-Кильдямского наслега.

Источник: Эхо столицы