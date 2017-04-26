Туберкулез в элитной гимназии Якутска: учеников отправляют в тубдиспансер

Сстало известно, что у некоторых учеников гимназии выявили положительный результат пробы Манту. По словам специалистов НПЦ «Фтизиатрия» и Роспотребнадзора, эти дети пройдут углубленное комплексное обследование: рентген, биохимические анализы, узи внутренних органов и «Диаскинтест».

«Сейчас рано официально говорить о результатах пробы Манту, которую делали ученикам гимназии. Пока эти данные исследуются. Нужно понимать, что один лишь положительный результат пробы Манту ни о чем не говорит, требуются дополнительные анализы, обследования. Диагноз не ставится сразу. Положительная проба Манту во многом это связана с ослабленным иммунитетом и может объясняться аллергической реакцией», — пояснила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Изабелла Самойлова.

«Если у ребенка положительная проба Манту и педиатры приходят к заключению, что ребенок инфицирован, его направляют в тубдиспансер. Специалисты проверяют окружение пациента: рассматривают результаты ФЛГ родителей, родственников, соседей. Если у ребенка нет туберкулеза и подтверждается только факт заражения микобактериями, его направляют на превентивное лечение в санаторий, —объяснила детский фтизиатр научно-практического центра «Фтизиатрия» Евдокия Лугинова. — Там дети проходят углубленное комплексное обследование, которое включает в себя «Диаскинтест», рентген, сдачу анализов, в том числе биохимических, УЗИ внутренних органов. Детей, у которых все же выявляется туберкулез, направляют на лечение в детский стационар НПЦ «Фтизиатрия».

Несмотря на предупреждения Роспотребнадзора об опасности тесного контакта некоторые родители добровольно приняли участие в генеральной уборке школы. Сотрудники Роспотребнадзора и «Фтизиатрии» провели для них подробные инструктажи. Дезинфекцию особенно тщательно провели в столовой: обработали всё — начиная от мебели и заканчивая ложками и вилками. Все вещи и средства, которые использовались для уборки, были сданы в специализированное учреждение, где их обеззаразили и уничтожили. Управление образования выделило гимназии 300 тысяч на проведение дезинфекции и уборки.

По данным центра «Фтизиатрия», в 2016 году в Якутии туберкулез был выявлен у 46 детей.