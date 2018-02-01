Трутнев: регионы должны ускорить процедуры, следующие за выдачей дальневосточного гектара

Скорость получения дальневосточного гектара, которая год назад составляла в среднем 55 дней при нормативных 20-30 днях, достигла необходимого уровня, заявил журналистам после совещания по развитию Хабаровского края в четверг заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев. Однако, по его словам, теперь перед чиновниками встала задача ускорить следующие за получением гектара бюрократические процедуры.

Программа «дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. Весной 2017 года Юрий Трутнев выражал обеспокоенность, что средний срок получения гектара составляет 50-55 дней при нормативах для разных регионов от 20 до 30 дней. Тогда он ставил региональным чиновникам задачу сократить сроки выдачи бесплатных участков.

«Мы сегодня процедуру получения земли сделали очень быстрой. Я сегодня опрашивал людей, они мне все сказали, что никаких затруднений с получением гектара у них не было, все органы власти работали с ними оперативно и доброжелательно. Но они говорят одну простую вещь: гектар мы быстро получили, а вот следующие все процедуры, связанные с получением разрешения на строительство, с проектированием населенного пункта и так далее — они же такие же, как были», — рассказал Трутнев.

По словам зампреда, быстрое получение дальневосточного гектара, это ровно то, чего добивались чиновники. И теперь перед ними встала новая задача. Однако на ее решение понадобится время.