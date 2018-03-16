Трутнев поручил уволить чиновников, не проконтролировавших сдачу долгостроя «Симиир» в Якутске

Юрий Трутнев и Егор Борисов встретились с дольщиками компании «Симиир», которые несколько лет ждут сдачи дома. Полпред президента в ДФО поручил, чтобы дольщикам в течение месяца выдали ключи, а всех виновных в срыве сроков сдачи жилого объекта по улице Чайковского наказали.

«Надо до конца довести уголовное дело. Всех, кто людей обманул, надо наказать», — сказал на встрече с дольщиками заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Далее полпред обратился к главе Якутии Егору Борисову с тем, чтобы недоделки по дому были завершены в течение месяца и людям выдали ключи. Кроме того, вице-премьер подверг критике нерасторопность республиканских чиновников.

«Егор Афанасьевич, у меня есть просьба: по министерству строительства посмотреть, как они работают — если они контролируют так, что два года не могут закончить объем строительства на 10 млн рублей, то, может, у них квалификации не хватает. Прошу вас разобраться и кого-нибудь уволить, потому что так работать нельзя», — добавил Юрий Трутнев.

«Я лично разберусь в ситуации с домом. Самое главное, чтобы люди быстрее получили ключи от квартир», — заверил участников встречи Егор Борисов.

ЯСИА