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Политика
16 марта 2018, 21:20
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Трутнев поддержал предложения главы Якутии увеличить объемы финансирования социальной инфраструктуры

16 марта Егор БОРИСОВ принял участие в рабочем совещании по вопросам строительства социальной инфраструктуры в Якутии под председательством вице-премьера правительства России – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия ТРУТНЕВА, которое он провел в Якутске.
На совещании глава Республики Саха (Якутия) обратился к полпреду с предложением включить в План социального развития центров экономического роста республики финансирование еще двух крупных объектов здравоохранения общерегионального значения – кардиологического диспансера (2 очередь) и республиканского онкоцентра (2 очередь).
Помимо рассмотрения Плана, участники встречи обсудили ход работ по созданию поселений в рамках реализации федерального закона о дальневосточном гектаре.
Открывая совещание, вице-премьер правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев напомнил, что за 4 года активного развития Дальнего Востока принято 30 федеральных законов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности, инициировано более 1,2 тыс. инвестиционных проектов на общую сумму свыше 3 трлн рублей, построено 100 предприятий. В сентябре 2017 года по итогам заседания Президиума Государственного Совета РФ президент России Владимир ПУТИН поручил приступить ко второму этапу развития Дальнего Востока, связанного со строительством социальной инфраструктуры центров экономического роста.
«Для того чтобы строить следующие предприятия, надо обеспечить комфортные условия жизни людей, построить больницы, детские сады, школы, спортивные залы. И вся эта инфраструктура – в соответствии с поручением Владимира Путина – сегодня строится. На эти цели до 2020 года выделено 68 млрд рублей. Мы отобрали наиболее приоритетные проекты, а именно 199 объектов, в том числе на территории Якутии», – сказал Юрий Трутнев.
На данный момент республика получила одобрение 7 объектов на общую сумму 1,7 млрд рублей. Среди них средняя общеобразовательная школа №35 в Якутске, капитальный ремонт Нерюнгринской детской поликлиники и реконструкция сооружений ЖКХ в Нерюнгри, новое здание многопрофильной гимназии в Хандыге, многофункционального спортивного зала в Среднеколымске. Кроме того, будет модернизирована материально-техническая база системы среднего профессионального образования республики.
Как подчеркнул Юрий Трутнев, список объектов не завершен, «еще есть некоторые возможности увеличить объёмы финансирования социальной инфраструктуры для республики».
В связи с этим Егор Борисов озвучил предложения по включению в План социального развития центров экономического роста второй очереди республиканского кардиологического диспансера и второй очереди Якутского республиканского онкологического центра на 210 коек с радиологическим отделением на общую сумму 4 млрд рублей. Лидер Якутии отметил, что в структуре общей смертности населения республики болезни системы кровообращения стабильно занимают лидирующие позиции, на втором месте по данным прошлого года находится смертность от злокачественных новообразований.
«Обращаюсь с просьбой рассмотреть возможность включения софинансирование этих важных для всех якутян объектов – кардиологического диспансера (2 очередь) на 1 млрд рублей и Онкоцентр (2 очередь) на 3 млрд рублей в рамках мероприятий Плана социального развития точек экономического роста Дальнего Востока. Параллельно мы будем искать дополнительные возможности внутри республики. К 2020 году хотим эти объекты завершить», – заявил Егор Борисов, добавив, что проектно-сметная документация по обоим объектам готова.
Юрий Трутнев дал положительный ответ, поручив Министерству по развитию Дальнего Востока проработать возможность заключения соглашения с республикой и в течение месяца представить ему окончательный проект. «Мы вопросы рассмотрим и в течение месяца постараемся оказать помощь, чтобы эти важные стройки тоже стартовали», — пообещал Трутнев.
Егор Борисов поблагодарил полпреда за понимание и поддержку.
На совещании Юрий Трутнев акцентировал внимание на важности обеспечения контроля за строительством социальных объектов и соблюдения сроков их сдачи в эксплуатацию – в течение трех лет. «Надо сделать так, чтобы все объекты были завершены до 2020 года», – поставил он задачу.
Второй вопрос повестки заседания – работа по созданию населенных пунктов в местах выделения дальневосточных гектаров.
Как доложил заместитель председателя правительства республики Игорь НИКИФОРОВ, на текущий момент отобраны три территории с наиболее компактным размещением дальневосточных гектаров, которые в первоочередном порядке получат финансирование на подведение дорог и электроэнергии к своим поселениям.
«Из 2 350 земельных участков, которые мы предоставили, были выбраны 7 территорий с количеством заявок на дальневосточный гектар от 22 до 135. Из этих 7 отобранных на 4 — высокая степень готовности, в 3 уже прописаны дорожные карты, там количество заявок составляет 71, 115 и 135 соответственно. Решения по четырём территориям из-за отсутствия кворума не приняты. У нас есть понимание по стоимости линейных объектов. В первую очередь мы обеспечиваем электроэнергией и дорогами. В дальнейшем, где это позволяет, займемся газификацией. Планируем, что до октября 2019 года будет готова проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу», – сообщил Игорь Никифоров, добавив, что в конце следующего года планируется завершение работ по обеспечению дорогами и подводке к электроснабжению до ближайших трансформаторов.
По словам Юрия Трутнева, несмотря на то, что нижняя планка была определена в 100 заявлений на предоставление гектара, он не видит ничего страшного в цифре 71. Полпред выразил готовность выделить финансирование на все названные места компактного поселения обладателей дальневосточных гектаров. «Средства обязательно выделим, на все нужды людей есть объёмы финансирования в соответствии с решением Владимира Путина. Сил и финансов нам хватит», – сказал Трутнев.
Визит вице-премьера – полпреда Президента РФ в ДФО в Якутию продлится до 18 марта включительно.
Сегодня Юрий Трутнев принял участие в торжественном открытии перинатального центра Республиканской больницы №1 – Национального Центра медицины, встретился с дольщиками многоквартирного жилого дома по улице Чайковского 117/3 застройщика ООО «Симиир».
Юрий Трутнев также сообщил, что будет голосовать в Якутске: «Я здесь сейчас нахожусь, работаю. С уважением отношусь к трудолюбивым, талантливым людям, которые здесь живут, поэтому решил голосовать в Якутске».

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Источник: www.egorborisov.ru Фото Марии ВАСИЛЬЕВОЙ, ЯСИА
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