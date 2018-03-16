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16 марта 2018, 17:00
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Трутнев поддержал план строительства в Якутии кардио- и онкодиспансеров

По инициативе Егора Борисова в План социального развития точек экономического роста включат строительство кардиологического и онкологического диспансеров

Юрий Трутнев поддержал предложение главы Якутии Егора Борисова о включении в План социального развития точек экономического роста Дальнего Востока строительства второй очереди Республиканского кардиологического диспансера и Якутского республиканского онкологического диспансера.

Егор Борисов внёс предложение в ходе рабочего совещания у заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, состоявшегося 16 марта в Якутске.

Ил Дархан отметил, что Якутии в структуре общей смертности населения лидирующие позиции стабильно занимают болезни системы кровообращения – кардиологические заболевания, а также злокачественные новообразования.

Действительно, согласно статистике, смертность трудоспособного населения в республике от болезней системы кровообращения остаётся чрезмерно высокой и составляет 165,4 случаев на 100 тыс. населения превышая показатели по Российской Федерации. По итогам 2017 года в республике было выявлено 2 499 случаев злокачественных новообразований. Смертность от онкологических заболеваний переместилась на вторую позицию и имеет тенденцию к дальнейшему росту.

Строительство этих объектов также актуально в связи с тем, что Якутия является территорией активного промышленного освоения. Более того, она соответствует направлениям текущей повестки, обозначенной Президентом страны Владимиром Путиным на недавно прозвучавшем Послании Президента Федеральному Собранию. Напомним, глава государства предложил реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему, от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения, которая позволит защитить человека.

Текущие показатели заболеваемости, сохраняющаяся тенденция роста и распространенности онкологических и кардиологических заболеваний в республике не позволяют отложить решение вопроса на более поздний срок. В этой связи Егор Борисов предложил включить софинансирование данных объектов из федерального бюджета в рамках мероприятий Плана социального развития точек экономического роста Дальнего Востока. При этом Егор Борисов заметил, что недостающую потребность для возврата инвестиций региональный бюджет готов взять на себя.

Юрий Трутнев поддержал предложение Главы Якутии Егора Борисова и поручил руководству Минвостокразвития проработать вопрос возможности заключения соответствующего соглашения с Республикой Саха (Якутия).

В ходе совещания Юрий Трутнев сообщил, что на сегодняшний день решением Подкомиссии в Якутии одобрено включение в План социального развития центров экономического роста семи социальных объектов на сумму более 1,7 млрд. рублей. Вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ, в частности, назвал школу № 35 в Якутске, ремонт детской поликлиники в Нерюнгри, реконструкцию сооружений ЖКХ, строительство нового здания районной гимназии в Хандыге, многофункционального спортивного зала в Среднеколымске, модернизацию материально-технической базы системы среднего профессионального образования.

Напомним, в работе совещания у вице-премьера Правительства РФ – полномочного представителя Президента России в ДФО Юрия Трутнева приняли участие глава Якутии Егор Борисов, председатель парламента республики Александр Жирков, председатель Правительства региона Евгений Чекин, депутат Государственной Думы Галина Данчикова, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев, представители Администрации Президента РФ, аппарата полномочного  представителя Президента РФ в ДФО, аппарата Правительства РФ,  представители федеральных органов власти в РС (Я) и исполнительных органов государственной власти РС (Я).

Фото Марии Васильевой, ЯСИА

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Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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