Трудящиеся Якутии встанут на лыжи

Вот уже третий год Федерацией профсоюзов республики проводятся эстафетные лыжные гонки среди трудовых коллективов на Кубок Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия).

В соревнованиях принимают участие спортсмены (мужчины и женщины), составляющие команду трудового коллектива, имеющие допуск врача и трудовую книжку. Допускается формирование нескольких команд из одного трудового коллектива. Не допускаются к участию члены сборной Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), студенты и учащиеся учебных заведений.

Торжественное открытие соревнований состоится 31 марта на озере Сайсары в 10 ч. 30 мин. В 11-00 ч. эстафета стартует. Эстафета состоит из 5-и этапов: 1 этап — мужчина: 1 км., 2 этап – женщина: 500 м., 3 этап — мужчина: 1 км., 4 этап – женщина: 500 м., 5 этап – мужчина: 1 км. (стиль — свободный).

Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляется Федерацией профсоюзов Республики Саха (Якутия), ГБУ РС(Я) «Управление физической культуры и массового спорта».

Победителям соревнований будут вручены переходящие Кубки и ценные призы.

Мероприятие направлено на популяризацию массового спорта и привлечению широких слоев населения к регулярным занятиям лыжным спортом, пропаганду здорового образа жизни, демонстрацию возможностей и пользы активных занятий спортом среди трудовых коллективов, а также на подготовку к сдаче норм ГТО.

С положением соревнований можно ознакомиться на официальном сайте Федерации профсоюзов РС(Я): www.sakhaprofs.org/раздел «Календарь профсоюзных событий» Также по вопросам участия в соревнованиях звоните по телефонам Федерации профсоюзов РС(Я): 21-93-31, 403-208, 403-170.

Напомним, за два года проведения эстафетных лыжных гонок среди трудовых коллективов на Кубок Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) пальму первенства не уступала команда энергетиков. Второе место в прошлом году заняла команда, представляющая профсоюз ЯРО Нефтегазстройпрофсоюза РФ, и третье место заняла команда медицинских работников. Каждый раз соревнования показывают, что среди трудовых коллективов есть большое желание принять участие в подобных спортивных мероприятиях, где встречаются любители лыжного спорта из разных отраслей, меряются силами и мастерством, а также эстафета стала демонстрацией сплочения коллективов для достижения общей победы.