Трудовыми  десантами, спортивными и культурными мероприятиями отметили День России жители Алданского района

Сотрудники МО «Алданский район» 10 июня ударно отработали на субботнике в оздоровительном лагере «Берег Дружбы», расположенном в городе Томмот на живописном берегу реки Алдан. Команда администрации района с честью выполнила поставленную задачу, очистив от накопившегося за зиму лесного мусора большую территорию лагеря. Силами трудового десанта большая территория вычищена от опавшей хвои, шишек, нападавших веток. Лагерь готов к приему юных алданцев. Как прокомментировал ход субботника заместитель главы района по соц. вопросам Игорь Сахно: «Ежегодное участие в субботнике — это старая добрая традиция. Так наш коллектив вносит свою лепту в организацию летнего отдыха детей, благоустройство районного оздоровительного лагеря. Приятно видеть результаты своего труда. Чистая ухоженная территория любимого места отдыха детей радует глаз всех окружающих. Участники субботника считают, что данный труд не только помогает в очищении территории от мусора, но и способствует сплочению коллектива, общению в неофициальной обстановке».

12 июня с 8 утра над Алданом звучали песни, извещая о начале праздника. И первыми на площадь районного Дворца культуры выехали велосипедисты.

День России открыл велопробег, организаторами которого четвертый год подряд выступают администрация МО «Алданский район» и Алданское ЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз Томск». После обязательного инструктажа, который перед началом велопробега провел начальник Алданской ГИБДД Михаил Парфенов, всех собравшихся в это утро на площади приветствовал глава МО «Город Алдан» Александр Бугай. «Спасибо, что вы есть на алданской земле, что трудитесь на благо города и России, вместе мы достигнем высоких результатов как в производственной сфере, так и на спортивных площадках» -сказал мэр города.

152 участника проехали по заданному маршруту. Самыми многочисленными командами в этом году вновь стали команды Алданское ЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз, АК «Железные дороги Якутии»Томск», АЗС ООО «Паритет», ПАО «Селигдар», инспекция ФНС по Алданскому району». Массовость мероприятию придали спортсмены и любители АО ДРСК «Южно-якутские электрические сети», молодежной общественной организации «Все ОАО «Транссервис», в наших руках», школы УИОП, Центра семейного устройства, Нижне-куранахской Гимназии, ОАО «Транссервис», Театра Юного зрителя, жители Алдана.

Как отметила главный специалист социального управления по физической культуре и спорту районной администрации Наталья Стуканева: «Первый велопробег включал в себя 2 маршрута. Один был проложен по городу и в нем могли участвовать семьи, в том числе и с детьми. Поэтому первый велопробег был самым массовым-около 300 человек. А последующий мы проводили уже по одному маршруту, зато протяженность увеличивалась и сегодня составляет 40 км. Пут спортсменов лежит не только по улицам города, но и по федеральной автодороге «Лена». К велопробегу допускаются граждане от 15 лет и старше, при наличии медицинского допуска. Колонну в обязательном порядке сопровождает автобус и карета скорой помощи. По ходу движения запланирован пит-стоп, где участники смогут перекусить и сделать фото».

Кульминационным моментом велопробега стал флэшмоб. Участники выстроились в название любимого города Алдан и запечатлели этот кадр для истории.

Завершился велопробег в 13.00 часов на той же площади где в это время проходил праздничный концерт. Участников приветствовал глава района Северин Поздняков, отдельно коллектив Алданского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз томск» и лично директора Вячеслава Владимировича Бажина, за то, что являются главными инициаторами спортивных мероприятий в районе.

Наталья Стуканева вручила грамоту коллективу ООО «Паритет» за активное участие в велопробеге.

В Алданском Благочинии, как и положено, во всех Храмах утро большого праздника началось с благодарственного молебна. Днем дворовая территрия Алданского Храма встречала прихожан красивой музыкой в исполнении Государственного концертного оркестра Якутии(дирижер Юлия Швецова). Для всех гостей был накрыт праздничный стол с горячим чаем и вкусной выпечкой, которую с любовью испекли послушницы трапезной.

В этот праздничный день над куполами Храма лилась чудесная музыка. Песни и музыкальные произведения о России, о Родине, о любви и верности в этот день звучали в исполнении солистов оркестра: Заслуженного артсита РС (Я) Дмитрия Швецова, Заслуженного артиста РС (Я) Александра Королева, Отличника культуры РС (Я) Вадима Фасия, артиста оркестра Романа Свидерского, ученица вокалного отделения АДШИ, лауреата Дальневосточного фестиваля-конкурса детского творчества «Юные дарования» в г. Хабаровске, Кристины Дрозд, ансамбля “Гитарика Отличн, Ансамбля “БалАнс” и совем юной артистки Эвелины Гаврилиной.

Праздничный концерт открыл глава МО “Алданский район” Северин Поздняков. С поздравлениями к прихожанам обратились Депутат Государственного Собрания Ил Тумэн РС (Я) Алексанр Дудников и Благочинный Алданского округа Макарий (Золотавин).

Блестящее выступил в День России коллектива казачьей песни «Казачья сотня» ( руководитель Наталья Сорокина) в городе Якутске. Коллектив Алданского района стал победителем IX Фестиваля казачьей и ямщицкой песни в номинации “За сохранение и пропаганду песенных казачьих традиций” (коллективы), завоевав звание Лауреата II степени.

Продлился праздник по традиции на площади Алданскоого Районного Дворца культуры выступлениями любимых коллективов: народного Хора «Ветераны Алдана», хореографического коллектива «Шармант» и поздравлениями официальных лиц.