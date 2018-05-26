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25 мая 2018, 23:05
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Трудовые коллективы перетягивали канат на Кубке Федерации профсоюзов Якутии

Настоящим украшением сегодняшнего дня на стадионе «Туймаада» однозначно стали соревнования по перетягиванию каната среди трудовых коллективов на Кубок Федерации профсоюзов республики. Соревнования в этом году проводятся второй раз и собрали 13 команд из отраслевых профсоюзных организаций.

В прошлом году мероприятие проводилось впервые, и уже тогда было понятно, что это командное соревнование среди коллективов станет традиционным. Подтверждением тому стало участие в этом году новых команд – из отраслей образования, жизнеобеспечения и др.

Но фавориты были те же – это прошлогодние внушительные богатыри-путейцы и настоящие мадьыны-аграрники. Все команды показали волю к победе, сплоченность и силу. Но кому-то не хватило техники, где-то не успела сформироваться команда. В результате за призовые места боролись три сильнейшие команды – команда речников «Путейцы», команда аграрников и команда коммунальщиков из ГУП «ЖКХ РС(Я)». Если две первые команды уже ранее становились победителями – речники в прошлом году, аграрники на прошлой Спартакиаде трудовых коллективов республики, то команда ГУП «ЖКХ РС(Я)» стала для многих открытием этого года. Как сообщил участник команды, председатель профсоюзной организации работников АУП ГУП «ЖКХ РС(Я)» Алексей Тасов, решение об участии приняли коллективом из-за желания проверить свои силы. «На то, что войдем в тройку призеров сильно не рассчитывали, так как знали, что будут сильные команды. Хотя в нашей команде все офисные работники, сегодняшние соревнования показали, что мы очень даже ничего. Очень хорошо, что профсоюзы организовывают такие мероприятия, собирают трудовые коллективы, поднимают, укрепляют командный дух. Получили хорошую дозу адреналина, посмотрели на другие команды, развеялись от повседневной работы», — подчеркнул Алексей Тасов.

Команда профсоюза работников агропромышленного комплекса была представлена работниками компании «Туймаада-Нефть». Именно эти ребята в позапрошлом году выиграли красивую победу для команды профсоюза работников АПК на Спартакиаде трудовых коллективов республики. «В нашей команде в основном машинисты, водители, слесари. Наша ежедневная работа требует от каждого из нас физическую силу, поэтому для участия здесь особо не готовились. Очень нравится сама идея проведения этих соревнований, и организация тоже на уровне», — отметил член команды, водитель пожарной машины компании «Туймаада-Нефть» Антон Никулин.

Участники команды-победительницы «Путейцы» — все как на подбор высокие и дюжинной силы. «А слабых в речниках не держат», — говорит председатель республиканского комитета профсоюза работников водного транспорта «Ленский баскомфлот» Ольга Поцелуйко. «Все они – работники Якутского района водных путей, Жатайской базы технической эксплуатации флота, Госморречнадзора – речники, механики, лебедчики-мотористы. Ребята ремонтируют теплоходы, двигатели речных судов, работают на земснарядах – и без физической силы там не обойтись. Профсоюз «Ленский Баскомфлот» ежегодно проводит отраслевую спартакиаду среди трудовых коллективов, в программе которой есть перетягивание каната. Эта команда в этом году была лучшей, потому и направлена на республиканские соревнования», — рассказала профсоюзный лидер речников.

Хороший уровень подготовки команд и организации соревнований отметил и главный судья Семен Афанасьев, главный специалист республиканского физкультурно-спортивного общества «Урожай». «Приятно удивил серьезный настрой команд, а также как человек со стороны отметил, что профсоюзы способны собрать очень много людей, организовать их. А если говорить об этом виде спорта – то это, в первую очередь, командный вид. Очень многое решает сплоченность команды, то, насколько знают члены команды возможности друг друга. Во-вторых, конечно же, многое зависит от техники, тактики», — объяснил главный судья соревнований Семен Афанасьев.

В результате третье место заняла команда профсоюза работников АПК, второе место – команда ГУП «ЖКХ РС(Я)», и первое место – команда речников «Путеец». Речники-путейцы оставили у себя завоеванный в прошлом году Кубок Федерации профсоюзов республики. А также заявили, что намерены оставить Кубок у себя навечно. Отметим, по положению соревнований, Кубок Федерации профсоюзов республики остается команде, трижды одержавшей победу. А всем нам остается ждать следующего года – кто же бросит вызов команде речников?

 

 

 

 

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Источник: Пресс-служба Федерации профсоюзов РС(Я).
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