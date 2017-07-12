Трудный подросток совершил угон

В Олекминском районе несовершеннолетний помещен в центр временного содержания за угон автотранспорта.

Согласно материалам дела, несовершеннолетний воспитывается в неполной семье, воспитательные меры принимаемые родителем в его отношении не приносят результатов. В результате, несовершеннолетним совершен угон транспортного средства. Уголовная ответственность за совершение указанного преступления наступает с 14-ти лет.

Поведение подростка представляет опасность для его жизни и здоровья, поскольку он безнадзорно гуляет в ночное время, что может повлечь совершение преступления в его отношении, а также имеется опасность совершения им самим новых общественно опасных деяний, сообщается в пресс-релизе прокуратуры республики.

Родитель несовершеннолетнего выразил свое согласие на помещение сына в указанный центр.

Суд согласился с ходатайством начальника отдела МВД по Олекминскому району, с позицией прокурора и постановил поместить несовершеннолетнего в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД России по Республике Саха (Якутия) сроком до 30 (тридцати) суток.