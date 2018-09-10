Тройной рекорд села Балаганнах

Стали известны результаты выборов в селе Балаганнах Усть-Алданского улуса, где в голосовании приняло участие 100% избирателей.

Здесь жители показали беспрецедентное единодушие в своих политических предпочтениях: по 100% голосов отдано в поддержку кандидатур Айсена НИКОЛАЕВА на пост главы Республики Саха (Якутии), Александра ЖИРКОВА в народные депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Алексея ФЕДОТОВА в главы Усть-Алданского улуса.

Балаганнах – это сельская местность в Курбасхакском сельском округе Усть-Алданского района, расположенном в 91 км от административного центра улуса. Численность населения составляет около 60 человек.