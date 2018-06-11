Троих якутян подозревают в аферах с госконтрактами в Забайкалье

Афера с госконтрактами. Уголовное дело, которое уже направлено в суд, поставило жирную точку в карьере трех чиновников государственного казенного предприятия «Служба единого Заказчика» Забайкальского края. Все трое обвиняются в крупных махинациях и получении откатов при заключении контрактов, в том числе на строительство домов для погорельцев. Подробности резонансной истории у наших корреспондентов.

На этих кадрах оперативной съемки, как полагают следователи, — передача взяток теперь уже бывшему директору Службы единого заказчика. Преступления совершены в 2013-2016 годах. Сегодня это дело можно назвать одним из самых результативных в борьбе с коррупцией. В центре сюжетной линии экс-руководитель госконторы Геннадий Литвинцев, слева бывший главный инженер Константин Выжлов, а справа также с приставкой «экс» замдиректора — Максим Майоров. Даже невооруженным глазом отчетливо видно — все трое делят наличность. Схема отлаженная и, как выяснилось, скрепленная годами плодотворного сотрудничества.

Все трое из Якутска. Литвинцев ранее возглавлял структурное подразделение «Якутскэнерго» — «Теплоэнергосервис». Выжлов был главным инженером той же организации. Майоров руководил известной в Якутии производственной компанией.

Лариса Змитрук, корреспондент: «Должности в забайкальском казенном предприятии фигуранты уголовного дела заняли по приглашению тогдашнего губернатора региона Константина Ильковского, который много лет проработал с ними, как говорится бок о бок. Все обвиняемые сразу оказались во главе госпредприятия прямым перелетом из Якутска».

Свои кресла все трое оставили сразу после ухода с поста губернатора Ильковского. Но исчезнуть бесследно не вышло — следственное управление Следственного комитета России по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по материалам регионального управления ФСБ. Распутывание преступной паутины довольно быстро пришло к развязке сюжета. Под личный контроль это дело взял сам руководитель управления Юрий Русанов.

Юрий Русанов, руководитель следственного управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю: «В ходе следствия нам стало понятно, что эти чиновники думали, радели не о государственных делах, а о том, чтобы получить максимальную выгоду и пользу для себя».

Кропотливая работа и высокий уровень межведомственного взаимодействия позволил довольно быстро для такого резонансного дела остановить мощную коррупционную машину.

Юрий Русанов, руководитель следственного управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю: «Нами собраны доказательства, которые представлены в суд, о том, что эта группа планировала получить порядка 50 миллионов так называемых откатов, однако успели получить они всего 18 миллионов. Вообще преступная схема работала очень четко: двое из обвиняемых подыскивали фирмы, руководители которых готовы были платить денежные вознаграждения, готовили документацию, связанную с заключением контрактов, обеспечивали победу в проводимых аукционах».

А директор Службы единого заказчика (вот он на этих кадрах слева от Ильковского), осуществлял общее покровительство, получал незаконные денежные вознаграждения, а выручку распределял между членами преступной группы. Так, по материалам уголовное дела, они получили взятку в 12,5 миллиона рублей за контракт на строительство жилья семьям, пострадавшим от пожаров в крае в 2015 году.

Подрядчики щедро отблагодарили государственное предприятие — Службу единого заказчика, выиграв торги на строительство. Но возвели, мягко говоря, непригодные для жилья дома. Хотя представители Службы тогда уверяли — все по проектам.

Константин Выжлов, главный инженер единой Службы заказчика Забайкальского края: «Проекты прошли в первую очередь согласование в Минстрое РФ, и прошли экспертную оценку в нашей Главгосэкспертизе, которая находится в Забайкальском крае. Качество материала на сегодняшний день не вызывает сомнения. Дома построились, действительно, достаточно быстро».

Судебные тяжбы длятся до сих пор. И надо отметить — Фемида на стороне жильцов.

Галина Бармута: «Пол проваливается у нас там потихоньку. Там вместо бруса такие досточки наложены на лаги. Обыкновенные доски! Хотя должен быть брус. Они твердят «по проекту, по проекту». Его в глаза никто и не видел! А что там по проекту? Мы и не поняли».

По материалам следствия, минимальная сумма отката для Литвинцева и подельников составила 250 тысяч рублей за заключение контракта стоимостью 2,5 млн рублей на выполнение работ по консервации здания церкви в селе Калинино Нерчинского района. Объект культурного наследия — святыня Успения Пресвятой Богородицы — уже несколько лет в очереди на восстановление. В топ-листе и внушительная взятка за строительство детского сада в селе Заречное Тунгиро-Олёкминского района. Возведение школьного спортивного зала в Калге, и строительство домов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья и даже работы по укреплению русла реки Аргунь — это тоже дело рук предприимчивой тройки.

Лариса Змитрук, корреспондент: «Как итог: двое из фигурантов дела — под стражей, один — под домашним арестом. В ближайшее время начнется судебное следствие. Каждому обвиняемому грозит свыше 20 лет лишения свободы и штрафы до 500 миллионов рублей. Мы вернемся к этой теме».