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Троица 2017 — что нельзя делать, история, традиции и обычаи праздника

Скоро наступит церковный праздник – Троица, который в 2017 году выпадает на 4 июня.

Его необычность заключается в том, что этот праздничный день не подкреплен никакими евангельскими текстами.

Также этот праздник еще отличается тем, что в Киевской Руси его начали отмечать только спустя 3 века после Крещения Руси, когда происходил самый расцвет православия на тех землях.

История праздника Троицы

Много внимания следует уделить истокам этого весьма интересного праздника – Святой Троицы, название которого означает единство Бога: Отца, Сына и Святого Духа. Троицу отмечают на 50-й день после Пасхи, и по обыкновению, этот праздник выпадает на конец мая или на первые дни июня.

История гласит о том, что праздник Троица был установлен в память важного события – сошествия святого духа на землю к апостолам.

Эта церковная версия подкреплена текстами в новозаветном произведении. Неизвестные авторы этой литературной работы рассказывают о том, что на 50-й день после того, как Иисус Христос воскрес, апостолы собрались все вместе, как велел Иисус перед своим вознесением на небеса. И внезапно раздался рокот с неба, словно от страшной грозы, и на землю к апостолам спустился с неба святой дух в обличии яркого пламени.

И святой дух сделал так, что каждый из апостолов стал говорить на другом языке. Духовные лица объясняют это знаменательное событие тем, что всевышний наделил апостолом умением говорить на разных языках, дабы они впоследствии могли проповедовать евангельские писания, распространяя христианство по всему миру.

Историки полагают, что христиане позаимствовали этот праздник Святой Троицы у религии древних евреев, которые существовали еще задолго до христианства. Истоки Троицы берут свое начало в древнееврейском празднике Пятидесятница. В этот день праздновался конец полевых работ, когда люди радовались тому, что больше не будет изнурительного труда на поле и не будет волнений по поводу урожайности года.

Но, следует отметить, что древнееврейские народы, помимо ликования, также приносили жертвы различным духам, как бы благодаря богов и завоевывая их почтение.

Традиции и обычаи празднования Троицы

Святую Троицу народ празднует уже не одно тысячелетие, не утратив запал к обрядам и традициям.

По обыкновению, Троица празднуется в течение трех дней, первым из которых является Клечальное воскресенье.

Именно в этот день людям необходимо быть крайне осмотрительными из-за враждебности мавок, потерчат, русалок и прочей нечистой силы. Легенды гласят, что в этот день нельзя бродить возле водоемов, а то русалки затянут под воду.

Также не стоит бродить по лесу одному, не то мавки защекочут до смерти. А потерчата – это души умерших некрещеных детей, они вреда людям не приносят, зато пугают здорово.

В Клечальное воскресенье народ соблюдает все традиции празднования. Полы в церквах и домах украшают различными травами, а на иконы вешают веточки березы, считая это оберегом от нечисти. Зеленый цвет трав обозначает силу святого духа, которая обновляет, очищает и животворит. Также такое же символизирование имеют белый и золотистый цвет.

Следует отметить, что в этот день люди идут на кладбища, где поминают умерших родных людей, приводят в порядок могилы, а также оставляют на могилках различные угощения. Считается, что если не прийти к усопшим родственникам на могилу в этот день, то они прийти в дом и забрать кого-то с собой. А ближе к вечеру в селах проходят концерты и народные гуляния, где развлекается все селянство, водя хороводы и распевая песни.

Второй день – это Клечальный понедельник. В этот день происходили богослужения в храмах и церквах, после которых священники шли на поле, где читали молитвы, тем самым прося у Бога урожайного года. А сельские дети тем временем играли в увлекательные игры-забавы. Третий день назывался — Богодухов день. В этот день молодые девушки «водили Тополю». Суть заключалась в том, что «Тополей» выбирали самую прекрасную девушку, которая еще незамужем.

Другие же девушки украшали «тополю-девушку» ленточками и венками так, что бы ее не смогли узнать. Далее «тополю» водили по всему селу, дабы получить щедрые угощения от хозяев. В этот день также святили воду в колодцах, считая что этим избавляются от нечистой силы.

На Троицу принято плести венки из веток березы, с помощью которых девушки определяли: выйдут они замуж в этом году или нет.

Суть заключалась в том, что барышни самостоятельно плели венки, потом их надевали, гуляя в них весь вечер. А под конец празднования девушки снимали венки и бросали в воду, глядя на то — потонет он или нет. Если утонет, то в этом году девушка не выйдет замуж. А если останется на плаву, то скорее всего девица найдет своего суженого и обручится с ним. Сегодня этот церковный праздник отмечают особенно в селах.

Накануне Троицы хозяйки убирают в своем доме и во дворе, готовят различные блюда. Также ранним утром женщины собирают травы и цветы, чтобы украсить свой дом (комнаты, окна, двери). Ведь есть поверье, что эти травы не дадут пройти нечистой силе в дом, выполняя некую защитную функцию.

Украшая свои жилица, народ таким образом хотел пойти на контакт с полевыми и лесными духами, от который, как считалось тогда, зависел будущий урожай и плодородность полей. До обеда в церквях происходят службы, посвященные этому празднику. А уже ближе к вечеру народ собирается на концерты, гуляния, а также различные соревнования, поскольку погода в это время года позволяет это. К несчастью, большинство обычаев празднования забыто, но тем не менее Троица остается одним из важнейших церковных праздников.

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Источник: http://nicstyle.ru/religiya/troica-v-2015-godu-o-prazdnike.html
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