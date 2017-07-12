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12 июля 2017, 11:23
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Троекуров Анабарского района

Предприниматель в Анабарском районе привлечен к административной ответственности за установление незаконных мер дисциплинарной ответственности, таких как строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до шести месяцев, лишение надбавок поощрительного характера на срок до шести месяцев, сообщает Пресс-служба прокуратуры РС(Я). 

Вместе с тем, Трудовым кодексом РФ работодателю предоставлено применить только такие дисциплинарные взыскания, как замечание,  выговор,  увольнение по соответствующим основаниям.

Прокуратура района возбудила в отношении индивидуального предпринимателя административное производство по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), после чего предприниматель был оштрафован на 5 000 руб.

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Источник: Пресс-служба прокуратуры РС(Я)
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