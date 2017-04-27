Троечник — невезучий ученик или лентяй?

Я много лет проработала учителем математики в школах, причем в разных классах, начиная с начального и заканчивая выпускными. В школьной Программе математика обязательный и самый серьезный предмет, которому все ученики учатся на протяжении всей школьной жизни. И конечно же, не все ученики ее любят, потому бывает не так много отличников по этому предмету, скорее подавляющее большинство — это троечники. В силу разных причин. А этих причин может быть сколько угодно, например у ребенка нет математических способностей, или нет мотивации, другие интересы, он гуманитарного склада ума, а может, он просто спортсмен, или, наконец, лентяй.

Ну, хорошо, если это только по математике ребенок испытывает такие проблемы, гораздо сложнее, если он по всем предметам “средняк” или “твердый троечник”. Давайте попытаемся вникнуть в ситуацию и разобраться: “На самом ли деле это так страшно?” А также постараться проанализировать психологическую ситуацию, которое возникает в связи с этой проблемой. В своей педагогической практике мне довелось поставить немало разных оценок, от “единицы” до “отлично”. Но скажу сразу, ставить плохие оценки мне не нравилось, также как и пятерки. По моему предмету почти не было неуспевающих и мало круглых отличников. Скорее, больше всего было средних учеников и “хорошистов”. Но никто не обижался, все считали, что это справедливая оценка их учебы и математических способностей. Так как я сказала, что математика – это серьезный предмет, чем страше, тем сложнее программа, ну не все могут осилить “интергалы” или сложные геометрические задачи и т.д. Спустя много лет, встречая уже своих бывших учеников мысленно анализирую их жизненный путь и прихожу к выводу, что не все отличники, хоть и мало их было, стали успешными в жизни, так и не все средняки стали неудачниками. Можно даже сказать, что тет-а тет. И даже больше, многие средняки, т.е. “троечники” стали более успешными, сделали карьеру в разных областях, стали хорошими семьянинами.

И тут вспоминаю про одного нашего блестящего ученика, назовем его “Z”. Этот мальчик, был единственным сыном матери-одиночки, смыслом жизни которой был он. “Z” с первого класса учился отлично. Помню, сколько горя было у маленького человека в начальном классе, когда он нечаянно получал “4”, и так из класса в класс он получал только “5”. Все учителя старались, чтобы у “Z” были по всем предметам только отличные оценки. Представляете нагрузку? По Программе школы это около 20 разных предметов, у каждого свои требования, задания и он должен все выполнить на отлично! Мальчик рос бледным, болезненным, весь устремленный только на отличную учебу. Конечно же закончил школу с “Золотой” медалью”, сразу поступил в университет, которую окончил с Красным дипломом. Потом по обмену, как лучший студент, стажировался за границей. Блестяще. Но вот, после долгих лет как-то встречаю его, спрашиваю: “Ну как дела?” “Z” отвечает устало: “Все нормально”. Но мне кажется, что не все нормально, прошли годы, он один, не женился, нет детей, нет хорошей работы, в соответствии с его отличной учебой, старенькая мать…Счастлив ли он в жизни? Скорее нет, он устал и давно.. А его “троечники”-одноклассники, ушли от него далеко, состоялись в этой жизни, имеют семьи, детей, уже скоро внуки будут, работа… Так что хочу сказать, что не все так просто в этой жизни.

И как продолжение этой темы хочу привести пример обращения одного родителя, скорее с крика души: “Руки опускаются. Подросток. Скоро 13 лет. Учится в 7 классе. И все это время тяну как могу. До 6 класса сидели вместе, учили уроки. Что-то объясняла, но он ленился понимать. Он не глупый. Просто нет интереса учиться. Ни к чему нет интереса. Сейчас бабушка позвонила, ушел с контрольной по геометрии. Пожаловался на больную голову. А через полчаса боль как рукой сняло. А я теперь реву. Не знаю, ну что еще сделать, чтоб у него появился интерес к учебе?” Ну что скажешь? Естественно, что мать хочет добра своему сыну, чтоб он стал отличником, сделал бы карьеру в будущем и т.д. А он “троечник”, “средняк”, а может еще хуже “лентяй”, ведь ушел же с контрольной, сославшись на головную боль, обманул. Проблема? Проблема, и довольно часто встречающаяся в школьной жизни в подростковом, как раз, в этом возрасте.

А что говорять психологи по этому поводу?

Как я уже отмечала выше, мнение многих практикующих психологов сводится к мнению: не все так просто. Как показывает история многих известных и состоявшихся людей, что среди троечников самый высокий процент нестандартно мыслящих, креативных личностей. Социальные психологи уверены, что таким детям просто неинтересен стандартный набор школьных дисциплин. Зачастую они «раскрываются» после окончания школы или в каком-нибудь внеклассном кружке. Согласно данным опроса, среди топ-менеджеров троечников столько же, сколько и отличников (22%). Плохие оценки в школе не всегда говорят о том, что ребенок бездарен. Двоечник зачастую лидер в своем кругу, готовый повести за собой других нестандартным путем в обход школьной системе. Этими же чертами обладает и любой успешный предприниматель — он не боится рисковать, идти наперекор нормам и правилам, поэтому может создать что-то новое и неординарное.

Здесь можно было бы привести несколько ярких примеров, например, американский мультимиллионер Дональд ТРАМП, ныне избранный Президент США, в школе не просто плохо учился, но и дерзил своим учителям, за что регулярно получал выговоры. Любовь к знаниям явно не была сильной стороной Трампа — зато он пылал безудержной страстью к деньгам. Будучи студентом, Дональд вынашивает идею создания крупной финансовой корпорации, позже, путем многочисленных проб и ошибок, воплощает свою мечту в жизнь. Чайный Магнат Томас ЛИПТОН школу посещал только в особенных случаях. С пяти лет он работал в бакалейной лавке отца. Но судьба мелкого торговца его не прельщала, в пятнадцать лет он покинул Шотландию и отправился в Штаты, где по его словам научился делать бизнес. Сегодня Lipton — самая известная чайная марка во всем мире. Генри ФОРД учился в сельской приходской школе. Неудивительно, что знания, полученные в таких условиях, были весьма посредственны. Учебе в вузе юный Форд предпочел работу в механической мастерской. Родоначальник американской автомобильной индустрии всю жизнь писал с ошибками. Все мы когда-то были детьми. И бизнесмены — не исключение. Так что, не надо спешить ругать детей за плохие оценки, возможно, у вас подрастает будущий Билл ГЕЙТС или Генри Форд, сказали бы мы.

Конечно же, я никоим образом не хочу сказать, что хорошо и отлично учиться это плохо! Нет, это же замечательно, но в каждом отдельном случае надо быть осторожным и в интересах ребенка, чтоб не навредить ему! Вот это главное!

Но это вряд ли утешит нынешних родителей, которые хотят результата отличной учебы чада «тут и сейчас».

Так что же? Я поинтересовалась у заслуженного учителя РФ, директора школы “Айыы кыһата” г. Якутска Лидии Петровны ШАМАЕВОЙ: “Что же делать, если ребенок троечник?” Вот что она ответила.

Лидия Шамаева: “Почему учится на «3»? Надо выяснить причину. Поговорить с ребенком, с родителями, с учителями, с психологом, с одноклассниками. Каково их отношение к нему, ребенка к самому себе. Ознакомиться с медкартой, с журналом. Анализируя все это, можно выявить действительную картину. Обычно у детей троечников самооценка низкая, они не уверены в себе. Также нужно поговорить с родителями, познакомиться ближе с условиями проживания ребенка, для этого надо сходить к нему домой. Только после этого можно делать какие-то выводы. Обычно в начальный класс все дети приходят с большим желанием учиться. Но постепенно по разным причинам ситуация меняется, кто-то становится лидером, кто-то отстает. В этом случае учителю надо быть более внимательным и постараться понять причины и помочь ему. Мы в своей школе практикуем такое отношение к каждому ученику”.

Доцент кафедры социально — гуманитарных технологий Института психологии СВФУ им. М.К. Аммосова, кандидат психологических наук Валентина Никифоровна ЕГОРОВА считает: “Неудачи ребенка в школьной жизни и учебе могут быть продиктованы различными причинами. Например, от индивидуальных способностей и личностных свойств в умственном развитии подростков. В связи с этим приобретает актуальность индивидуальный подход к осуществлению учебной деятельностью, изучения личностных особенностей подростка в ходе его развития, создание условий для обеспечения компенсации тех недостатков в развитии, которые мешают личности достичь полноценного психического, в том числе, умственного развития. Актуальность проблем учета индивидных и личностных свойств для оптимизации психического, в том числе — умственного развития подростков связана с новыми задачами образования и воспитания подрастающего поколения. Современные нормативы переносят акцент с формирования знаний, умений, навыков — на развитие индивидуальности и личности, обладающей инициативностью и активностью, самостоятельностью и креативностью. Программы и методы новых типов школ, если они не соответствуют функциональным возможностям организма учеников, могут вызвать утомление и снижение работоспособности, стать причиной снижения успеваемости, нарушения психического и соматического здоровья. Отсюда и возникают основные причины возникновения “троечников”.

Но все же, как показывает жизнь, троечники не боятся пробовать новое и совершать ошибки. Возможно, что благодаря этому у них больше шансов стать успешными людьми в той области, которое они выберут впоследствии. Таким образом можно констатировать: что троечник – это либо ученик со сниженными способностями, например к математике, или к языку, либо из неблагополучной семьи, либо достаточно умный, но не считающий нужным выполнять все правила учащихся согласно Уставу. Но в любом случае детям нужна помощь, понимание и поддержка взрослых — родителей, учителей или психологов.

Но, как бы дети не учились, самое важное, чтобы они были счастливыми и успешными именно настолько, насколько они этого хотят сами!

Источник: Маргарита Егоровна ВИНОКУРОВА, кандидат педагогических наук, заслуженный работник образования РС(Я), Отличник народного просвящения РФ.