Трое на мотоцикле попали в ДТП

Предварительно установлено, что 4 июня около 8 часов утра возле дома № 1 по ул. Каландарашивили поселка Табага г. Якутска 19-летний водитель, управляя мотоциклом марки Ямаха, не выдержал безопасную скорость движения, в результате чего потерял рулевое управление и допустил опрокидывание мотоцикла.

19-летняя пассажирка мотоцикла в результате ДТП получила травму: краевой перелом правого надколенника, ушибленная рана в области правого коленного сустава, назначено амбулаторное лечение.

Водитель мотоцикла пояснил, что они с друзьями втроем утром в 8 часов на мотоцикле выехали из поселка Табага и при повороте направо на скорости 50-60 км в час водитель не справился с управлением, опрокинул мотоцикл на правый бок, после чего вылетел в кювет. Водитель и его друг остановили мимо проезжавшую автомашину и попросили аптечку, чтобы обработать рану их подруги, после чего вызвали скорую медицинскую помощь.

В ходе разбирательств выяснилось, что водитель не имеет специального права на управления транспортными средствами.

В отношении водителя инспекторами ДПС были составлены административные материалы за следующие нарушения:

— управление ТС водителем, не имеющим водительского удостоверения;

— нарушение правил перевозки людей;

— управление ТС водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на ТС;

— управление ТС, не зарегистрированном в установленном порядке;

— управление мотоциклом с пассажиром, не имеющим мотошлема;

— нарушения требований об обязательном страховании гражданской ответственности.

По факту ДТП с пострадавшим Госавтоинспекцией г. Якутска возбуждено административное расследование.

Теперь любителю езды без прав придется заплатить многочисленные административные штрафы, а также понести ответственность за причинение вреда здоровью пассажира.

Госавтоинспекция г. Якутска напоминает, что за управление транспортным средством без специального права согласно ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.