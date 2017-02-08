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Происшествия
8 февраля 2017, 22:13
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Трое людей в Якутии попали в ужасную ловушку

В ночь на 8 февраля по сотовой связи на Нюрбинский пожарно-спасательный гарнизон позвонили люди сообщили что у них сломался автомобиль КАМАЗ в местности «Заячьи острова» в 15 километрах от с. Киров. Машину пришлось бросить, водитель и два рабочих  пошли пешком в сторону села Киров Нюрбинского района, дорога полностью заметена снегом.

Сразу же по поступлению сигнала к месту происшествия была направлена оперативная группа в которую вошли спасатели ГКУ «Службы спасения Республики Саха Якутии», пожарные МПЧ №6 с. Хатынг-Сысы, глава МО Таркаинского наслега и местный житель. Для поиска людей попавших в беду спасательная  группа выехала на автомашине УАЗ и на снегоходе «Буран». После непродолжительных поисков в труднодоступной местности  были обнаружены трое мужчин 1984г.р., 1990г.р.и 1992г.р. Спасатели напоили людей горячим чаем и в 3.05 ночи доставили в поселок Хатынг-Сасы Нюрбинского района, жалоб на здоровье не поступало.

Как рассказали сами пострадавшие. дорогу сильно перемело и местами ее вообще не было идти по глубокой снежной целине было ужасно трудно и они очень обрадовались когда услышали шум моторов. Немаловажный фактор в спасении людей  сыграло наличие сотовой связи.

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Источник: Пресс-служба ГКУ "Служба спасения Республики Саха (Якутия)".
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