Триумфатору ММКФ Эдуарду Новикову присуждена премия главы республики

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Вышло распоряжение о присуждении премии Главы Республики Саха (Якутия) Новикову Э.А., внесшему особый вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия), а также имеющему выдающиеся заслуги перед Республикой Саха (Якутия).
За особые заслуги в развитии кинематографического искусства, многолетнюю творческую деятельность и вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) присудить ПРЕМИЮ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НОВИКОВУ Эдуарду Алексеевичу, режиссеру автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Государственная национальная компания “Сахафильм”», город Якутск, — говорится в распоряжении главы Республики Саха (Якутия) Е.БОРИСОВА от 28 мая 2018 г..
№ 413-РГ
Источник: SAKHALIFE.RU.