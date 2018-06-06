Триумфатору ММКФ Эдуарду Новикову присуждена премия главы республики

Вышло распоряжение о присуждении премии Главы Республики Саха (Якутия) Новикову Э.А., внесшему особый вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия), а также имеющему выдающиеся заслуги перед Республикой Саха (Якутия). За особые заслуги в развитии кинематографического искусства, многолетнюю творческую деятельность и вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) присудить ПРЕМИЮ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НОВИКОВУ Эдуарду Алексеевичу, режиссеру автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Государственная национальная компания “Сахафильм”», город Якутск, — говорится в распоряжении главы Республики Саха (Якутия) Е.БОРИСОВА от 28 мая 2018 г..

№ 413-РГ comments powered by HyperComments Источник: SAKHALIFE.RU.

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