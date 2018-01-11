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11 января 2018, 11:50
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Триумф якутянок на чемпионате Дальнего Востока по боксу

Вчера, 10 января, во Владивостоке завершились чемпионат и первенство Дальнего Востока по боксу среди женщин, девушек и юниоров.

В соревнованиях приняли участие 75 девушек из Приморского и Хабаровского краев, Магаданской и Амурской областей и Республики Якутия.

Лучший результат среди команд других регионов показали приморские спортсменки, завоевавшие 11 золотых медалей. В активе якутских спортсменок четыре награды высшей пробы, а также серебряная и три бронзовые медали.

Как сообщила исполняющая обязанности старшего тренера сборной команды Республики Саха (Якутия) Зоя Исаева, в состязании среди девушек наши боксеры завоевали две золотые медали. Это Марианна Местникова (весовая категория до 52 кг, тренер Илья Иванов) и Анита Григорьева (до 54 кг, тренер Руслан Васильев). Второе место заняла Наталья Акакиева (до 57 кг, тренер Егор Соловьев). Кундуунэ Алексеева (до 46 кг, тренер Игорь Ефимов) и Эдуарда Тыасытова (до 48 кг, тренер Семен Саввинов) удостоились бронзовых медалей.

Среди юниорок Мичилинэ Сантаева (до 48 кг, тренер Николай Петров) и Саргылана Аргунова (до 51 кг, тренер Илья Иванов) стали победительницами первенства Дальневосточного федерального округа. В весовой категории до 64 кг Антонина Осипова (тренер Оксана Васильева) завоевала бронзовую медаль.

Приморский сайт newsvl.ru отмечает, что в финал прошли довольно много спортсменок из Якутии. Так, Мичилина Сантаева в своем финальном поединке в весе до 48 кг выиграла у спортсменки из Магадана Марьям Медаровой.

«Бой три раунда по три минуты для меня был тяжелым – раньше боксировала три раунда по две минуты. Я хоть и нанесла меньше ударов, но они были точнее, и из-за этого я выиграла. Старалась бить сериями, – рассказала Мичилина Сантаева. – Побеждаю на Дальнем Востоке третий год подряд. На Россию ездила один раз, но там уступила девочке из сборной страны».

После небольшого отдыха победительницы Дальнего Востока начнут подготовку к первенству России, которое пройдет с 17 по 25 февраля в Московской области.

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Источник: http://sportyakutia.ru/novosti/boks-mma/6115-chetyre-zolotye-medali-s-pervenstva-dalnego-vostoka-po-boksu-sredi-devushek
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