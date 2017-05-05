Триумф якутских пенсионеров на международной танцплощадке

Вокруг нас становится все больше людей, уверенных в том, что пенсия – это лучшее время для того чтобы реализовать все то, что не удалось в молодости. Ведь, действительно, жизнь бьет ключом в любом возрасте — будь тебе 30, 50, 70 и больше. О всех прелестях пенсионного возраста, сбывшихся мечтах и заслуженном успехе мы поговорили с руководителем танцевального ансамбля «Вдохновение» («Иэйии») при Школе третьего возраста города Якутска Александрой ТРОЕВОЙ.

Встречу организовала сама Александра Алексеевна, чтобы поделиться с нами радостной новостью. Не так давно ее ансамбль вернулся из Санкт-Петербурга, где в составе делегации республики с 12 по 15 апреля принял участие в работе XII Международного форума «Старшее поколение». Более того, ансамбль «Вдохновение» стал одним из лучших коллективов турнира «Танцуй пока молодой!», заслужив главные призовые места сразу в нескольких номинациях.

За возможность участия в этом крупном мероприятии коллектив адресует благодарность Комплексному центру социального обслуживания населения г. Якутска; Школе третьего возраста, которая оплатила половину проезда и проживание делегации; Постоянному представительству республики в Санкт-Петербурге за гостеприимство и организацию досуга в Северной столице.

Отметим, что форум «Старшее поколение» считается одним из крупнейших и старейших отраслевых выставочно-конгрессных проектов России. В этом году в нем приняло участие более двух с половиной тысяч специалистов из 8 стран мира и 78 городов России. Мероприятие посетило более 29 тысяч человек. Одним словом, масштабы проекта впечатляют и тем ценнее победа якутских пенсионеров.

По словам Александры ТРОЕВОЙ конкурсная программа длилась с утра до вечера, тысячи прекрасных пар, настолько профессиональных и уверенных в себе, что порой якутяне начинали чувствовать себя дилетантами.

— Если быть честным, мы и есть дилетанты, — смеется Александра, — нашему коллективу всего четыре года, получается, столько мы и танцуем. Из всех пяти пар ансамбля никто ранее профессионально не занимался танцами. Зато сейчас это часть нашей жизни.

В танцевальном турнире «Танцуй пока молодой!» под флагом Школы третьего возраста города Якутска выступили две пары: Ольга Борисовна АБРАМОВА (в прошлом сотрудник сферы образования) и Евгений Максимович ЕФРЕМОВ (до пенсии работал в отрасли сельского хозяйства), Александра Алексеевна ТРОЕВА (работала в специалистом в администрации Мюрюнского наслега) и Владимир Иванович ЗАХАРОВ (ветеран МВД, майор в отставке).

Сразу по приезду в Северную столицу в день открытия форума делегация из Якутии выступила с большим часовым концертом. В гуще событий оказались и наши танцоры. «Вдохновение» представило сразу пять танцевальных композиций, но истинными звездами программы стали мужчины ансамбля, вдохнувшие энергию якутского фольклора в праздник на Неве. Евгений ЕФРЕМОВ и Владимир ЗАХАРОВ заворожили публику обрядом благословения «Алгыс», артистичной манерой исполнения якутских скороговорок «чабыр5ах». Также зрители с восторгом восприняли виртуозную игру на хомусе, осуохай и громогласный мужской дуэт в стиле «дэгэрэн».

— И это было только начало, хорошее начало! — говоря о поездке Александра Алексеевна будто снова и снова переживает те волнующие минуты. Но все же в ее голосе доминируют нотки радости и вдохновения, — Во второй день наши номера уже включили в общую концертную программу Форума. Несмотря на все попытки самоконтроля, с каждым днем волнение и чувство ответственности лишь нарастало. И вот, наконец, наступило 14 апреля – день очного финала турнира «Танцуй пока молодой!», проводимого в рамках XII Международного форума «Старшее поколение».

Отметим, что еще в марте Александра Алексеевна направила в оргкомитет турнира видеоматериал с номерами своего коллектива. К большой радости хореографа все четыре номера прошли отбор. В последующем их пригласили уже на очный турнир.

Очный финал состоял из трех туров:

— на бронзовый тур «Вдохновение» представило два танца — парный «Цыганский» в исполнении Ольги АБРАМОВОЙ и Александры ТРОЕВОЙ и групповой танец «Ретро-дискотека». Оба танца удостоились призовых позиций – II и III мест;

— на серебряный тур ансамбль вышел с медленным вальсом под песню «Кэтэhии» якутской певицы Майи СЕРГИНОЙ. Вальс в исполнении Александры ТРОЕВОЙ и Владимира ЗАХАРОВА безоговорочно был признан лучшим, за что и получил I место серебряного тура;

— в заключительном, золотом туре, с сольным номером «Фламенко» выступила Александра ТРОЕВА, заняв почетное III место.

— Мы очень довольны результатами, довольны самой поездкой, общением и новыми знакомствами, — подытоживает мысль Александра Алексеевна, — также очень значимо то, что наше творчество по достоинству оценили не только судьи, но и конкуренты, большинство из которых оказались профессиональными артистами, посвятившими искусству танца много лет.

Александра ТРОЕВА прекрасный руководитель, вдохновленный идеей, движимый мечтой. Она усердно корпит над каждым номером, над каждой деталью – начиная с идеи до самого его выхода на сцену. Хореограф-самоучка признается, что с появлением в ее жизни танца образ жизни, настрой, не говоря уже об осанке и здоровье, кардинально поменялись в лучшую сторону.

За четыре года группа танцоров поднаторела, вошла во вкус и теперь практически ни одно важное для города событие не проходит без участия ансамбля «Вдохновение». Тем временем копилка коллектива продолжает пополняться, воодушевляя танцоров элегантного возраста на новые открытия и достижения.

Мы желаем коллективу «Вдохновение» быть всегда на гребне волны, новых идей и творческих успехов!