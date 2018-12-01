Триумф якутских лыжников!

30 ноября в г. Сыктывкаре на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам классический спринт среди юношей завершился полным триумфом якутских лыжников.

Сразу после квалификации наши лыжники из г. Ленска Владимир Рыбкин и Андрей Коконкин показали свои высокие намерения на гонку, показав 2-е и 4-е время соответственно. Далее стадию четвертьфиналов и полуфиналов проходили с одинаковой уверенностью.

В финале наши лыжники держались так же слаженно и уверенно, итог этой работы — яркая победа Владимира Рыбкина и не менее значимая бронзовая медаль Андрея Коконкина. Победа Рыбкина дала ему членство в сборной команде России, которая скоро примет участие в Европейском юношеском зимнем олимпийском фестивале. Данное спортивное мероприятие пройдет 9-16 февраля 2019 года, в г.Сараево Босния Герцеговина.