Триумф якутских кинематографистов на Международном кинофестивале!

X Чебоксарский международный кинофестиваль прошел 22 – 27 мая текущего года, где из Якутии были представлены кинокартины: «Кэрэл», «Сайсары куелгэ», «Его дочь», «Костер на ветру», а также совместная работа с французской киногруппой «Кочевое детство».

И буквально час назад раздали призы лауреатам данного кинофестиваля, среди которых немало наших кинодеятелей и фильмов!

Конкурс «Игровое кино»:

Приз «Анне» «За исполнение роли второго плана» присужден Варваре НОВОГОДИНОЙ (фильм «Его дочь», режиссёр Татьяна ЭВЕРСТОВА, Россия).

Приз «Зрительских симпатий» по итогам голосования зрителей присужден фильму «Костёр на ветру» (режиссёр Дмитрий ДАВЫДОВ, Россия).

Приз «Анне» «За лучшую режиссуру» получил Дмитрий ДАВЫДОВ (фильм «Костёр на ветру», Россия).

Конкурс «Этнического и регионального кино»:

Приз «Анне» «За лучшую режиссуру» завоевали Илья ПОРТНЯГИН,

Валентину МАКАРОВ (фильм « Кэрэл», Россия, Республика Саха (Якутия).

На данном конкурсе также принимали участие якутский фильм Костаса МАРСАНА «Мой убийца» и совместная с Францией «Кочевое детство».

Поздравляем наших победителей!

Общие итоги кинофестиваля выглядит таким образом:

Конкурс игровых фильмов:

Специальный приз Главы Чувашской Республики — «За отражение темы гражданственности и патриотизма в киноискусстве» присужден

Мае – Гозель Аймедовой и Ходжакули Нарлиеву

«Специальный диплом жюри «За необычное, яркое художественное решение» присужден:

фильму « Чума в ауле Каратас» (режиссёр_Адильхан Ержанов, Россия)

Приз «Анне» «За лучший сценарий» присужден:

Роману Артемьеву , Михаилу Яровикову (фильм « Человек из будущего», режиссёр Роман Артемьев, Россия)

Приз «Анне» «За лучшую операторскую работу» присужден:

Сергею Лылову (фильм «Психи», режиссёр Алексей Китайцев, Россия)

Приз «Анне» «За лучшее исполнение главной мужской роли» присужден:

Кириллу Полухину (фильм «Иван», режиссёр Алёна Давыдова, Россия)

Приз «Анне» «За лучшее исполнение главной женской роли» присужден:

Полине Гухман (фильм «Иван», режиссёр Алёна Давыдова, Россия)

Приз «Анне» «За исполнение роли второго плана» присужден:

Варваре Новогодиной (фильм «Его дочь» , режиссёр Татьяна Эверстова, Россия)

Приз «Зрительских симпатий» по итогам голосования зрителей присужден:

фильму «Костёр на ветру» ( режиссёр Дмитрий Давыдов, Россия)

Специальный приз активных граждан присужден:

фильму «Я умею вязать», (режиссёр Надежда Степанова, Россия)

Приз «Анне» « За лучшую режиссуру» присужден:

Дмитрию Давыдову (фильм «Костёр на ветру», Россия)

Гран-при «Анне» «За лучший игровой фильм» присужден:

фильму « Завещание отца» (режиссёры Бакыт Мукул, Дастан Жапар уулу, Кыргызстан)

Конкурс регионального и этнического кино:

Специальный диплом жюри «За оригинальное раскрытие темы» присужден: Фильму «Чистый лист» ( режиссёр Айна Мередова, Россия, Ненецкий автономный округ)

Специальный диплом жюри «За активное участие в жизни Чувашского национального кинематографа» присужден:

Елене Рябцевой (режиссёру фильма «Принять удар», Россия, Чувашская Республика)

Приз «Анне» « За лучшую режиссуру» присужден:

Илье Портнягину, Валентину Макарову (фильм « Кэрэл», Россия, Республика Саха (Якутия)

Приз «Анне» « За лучший сценарий» присужден:

Фарзане Утарбаевой (фильм «Дикарь», режиссёр Фарзана Утарбаева, Россия,Республика Башкортостан)

Приз «Анне» «За лучшую операторскую работу» присужден:

Юрию Курочке (фильм «Охотник», режиссёр Юрий Курочка,_Россия, Республика Хакасия)

Приз «Анне» «За лучшую актерскую работу» присужден:

Аскару Нагаеву (фильм «Из Уфы c любовью!», режиссер Айнур Аскаров, Россия,

Республика Башкортостан

Приз «Анне» «За лучший фильм» присужден:

фильму « Любовь до гроба» (режиссёр_Салават Юзеев, Россия, Республика Татарстан )