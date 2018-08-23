Триумф воли и мужества. Вышел новый трейлер к предстоящему турниру «Дмитрий Коркин»

Международный турнир по вольной борьбе пройдет в Якутске с 5 по 8 сентября. Источник: http://sportyakutia.ru/novosti/7900-vyshel-novyj-trejler-k-predstoyashchemu-turniru-dmitrij-korkin

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