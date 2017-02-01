Триумф лыжников в Сахалине

1 февраля в г. Южно-Сахалинск стартовало первенство ДВФО среди юношей и девушек 1999-2000 г.р, на дистанции 5 километров свободным стилем. Триумфально выступили лыжницы сборной команды республики, так первое место заняла Зоя ЗАЙЦЕВА , на втором месте Елена ЗАЙЦЕВА и на третьем месте Анастасия ДУБОВА (все воспитанницы РСДЮСШОР по лыжному спорту г.Алдана). Еще одна лыжница Евгения СЕРГЕЕВА — на 12 месте. Менее удачно стартовали наши юноши на дистанции 10 километров. Никита ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ завоевал бронзовую медаль. Роман ДЕРЯБОВ , Даниил КАТЛЯРЧУК, Илларион ЗАХАРОВ заняли 6,7,8 места соответственно. Всего на старт вышли 29 лучших лыжников Дальнего Востока. Завтра по программе спринт, далее гонка классическим стилем, и закроют программу Первенства эстафетные гонки. Напоминаем, что Первенство ДВФО является отборочными соревнованиями к финалу Зимней Спартакиады учащихся -2017 года, которые пройдут 2-6 марта в с.Малиновка Архангельской области.

Источник: Прасковья Павлова ГБУ ДО "РСДЮСШОР по лыжному спорту" г. Алдан