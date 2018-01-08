Трио «Клан Сопрано» не пробилось в финал «Новой звезды»

Группа «Клан Сопрано», представляющая Якутию во всероссийском музыкальном конкурсе «Новая звезда», не смогла пройти в финал.

Девушки стали участницами второго полуфинала шоу, где за выход в финал боролись 12 исполнителей.

По условиям конкурса, в полуфиналах и финале участники поют авторские и написанные известными поэтами и композиторами песни.

Валерия Гребнева, Виолетта Брумм и Анна Бруг исполнили композицию В.Молчанова и Н.Черненко «Пой со мной».

По словам девушек, для них важна поддержка и энергетика на сцене. «На сцене «Новой Звезды» трио из «Клана Сопрано» «зажигает» не хуже опытных артистов», — отмечается на сайте телеканала «Звезда».

Однако в число финалистов «Новой звезды» трио, представляющее Якутию, не вошло. В решающей музыкальной схватке в финале всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда» примут участие 12 исполнителей. Победителя выберут телезрители с помощью смс-голосования.