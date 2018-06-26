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Три «железных коня» многоборца Егора Филиппова

Хангаласский многоборец в третий раз подряд выиграл самые престижные соревнования, проводимые в Якутии. Очередная победа на Играх Дыгына позволила Егору Филиппову вновь стать обладателем крупного трофея – автомобиля.

Sportyakutia.ru о самых ценных призах триумфатора арены Ус Хатын.

Игры Дыгына-2016: УАЗ-Хантер 

Выиграв со второй попытки Игры Дыгына в 2016 году, Егор Филиппов впервые вписал свое имя золотыми буквами в историю турнира. И да, это были первые соревнования в новом формате, где спортсмены специально проходили отбор, чтобы стать участником главного турнира. Из двенадцати многоборцев, попавших в финал, новым победителем турнира стал рекордсмен республики по якутским прыжкам Егор Филиппов. Семь очков ему уступил и стал серебряным финалистом Алексей Козлов, который на предыдущих Играх завоевал третье место. Бронзовым призёром с 35 очками стал Артем Варданян. За победу Егор Филиппов получил от организаторов отечественный внедорожник «УАЗ-Хантер».

Игры Дыгына-2017: Hyundai Solaris

Через год «Хангаласский орел», как прозвали его поклонники, вновь парил над священной ареной Ус Хатын. Егор Филиппов сделал золотой дубль, подтвердив звание сильнейшего многоборца Якутии. Серебряным финалистом стал намский спортсмен Артем Варданян, который на прошлогодних Играх завоевал третье место. Он уступил победителю четыре очка. Бронзовым призёром с 35 очками стал Алексей Козлов, боотур из Усть-Янского улуса. За победу Егор Филиппов был щедро вознагражден суперпризом – автомобилем южнокорейской компании «Hyundai Solaris».

Игры Дыгына-2018: Nissan Terrano

В этом году Егор Филиппов выступал уже в ранге безоговорочного фаворита состязаний. Легкоатлет из Хангаласского улуса, полностью переквалифицировавшись в многоборца, в третий год подряд выиграл престижнейший турнир «Игры Дыгына». По итогам семи дисциплин он завоевал 18 очков, что позволило ему одержать уверенную победу. Второе место занял Николай Матаннанов из Таттинского улуса. Третий результат из 12 атлетов неожиданно для всех показал 18-летний Айсен Ботуев из Верхневилюйского улуса. Трехкратному победителю Игр Дыгына Егору Филиппову вручили ключи от японского кроссовера «Nissan Terrano».

Три новые автомашины за последние три года! Впечатляюще, согласитесь. Но у хангаласского суператлета в копилке есть еще и другие выигранные награды, в том числе и еще один четвертый автомобиль, мотоциклы, ружья, большие чеки и сертификаты с различных турниров.

Турнир на призы Ивана Белолюбского: ружье 

Кто помнит, в 2012 году многократный победитель Игр Дыгына Иван Белолюбский провел в Усть-Алданском улусе турнир по национальному многоборью среди спортсменов до 25 лет и моложе. Тот турнир, к удивлению многих, выиграл 21-летний прыгун Егор Филиппов. Возможно, для молодого спортсмена это было первое боевое крещение в национальном многоборье. Ну а за победу будущему трехкратному чемпиону Игр Дыгына Иван Белолюбский вручил турецкое ружье.    

Ысыах Олонхо-2013: Мотоцикл

В 2013 году на Ысыахе Олонхо, прошедшем в Мегино-Кангаласском улусе, Егор Филиппов в упорной борьбе выиграл абсолютное первенство по якутским прыжкам. В состязаниях по смешанной дисциплине из трех видов прыжков по семь раз в каждой, т. е. всего 21 прыжок в каждой попытке, Егор Филиппов показал результат 79 метров 83 сантиметра и победил именитого соперника Виталия Васильева из Нюрбинского района, завершившего соревнования с результатом 79 метров 26 сантиметров. Чемпион Егор Филиппов уехал с Ысыаха на новеньком мотоцикле.

 

Ысыах Олонхо-2014: УАЗ

На следующий год Ысыах Олонхо принимал уже Хангаласский улус. На «домашней» арене Егор Филиппов стал одним из главных героев спортивных состязаний. За абсолютное первенство по якутским прыжкам «3 по 7» в борьбу тогда вступили девять претендентов на главный приз. Основная борьба за золото вновь развернулась между Филипповым и трехкратным абсолютным чемпионом Игр Манчаары Виталием Васильевым. Участникам дали четыре попытки, чтобы один из них показал достойный результат, отвечающий автомобилю УАЗ – спецприз от компании «Алмазы Анабара». Абсолютный лидер этой девятки Егор Филиппов с первой же попытки сделал серьезную заявку на победу и, успешно прыгнув 80 м 64 см, стал полноправным хозяином автомобиля УАЗ.

Ысыах Олонхо-2015: Мотоцикл и жеребенок

На IX Ысыахе Олонхо в Чурапче 2013 года Егор Филиппов погнался за двумя зайцами и почти опроверг известную народную пословицу. В якутских прыжках, уверенно заняв первое место (приз жеребенок), практически с пьедестала продолжил состязание в турнире по национальному многоборью «То5ус томтор оонньуута». По итогам турнира вслед за Иваном Белолюбским и Рустамом Ксенофонтовым Егор Филиппов занял почетное третье место. Чемпиону дали «Ниву», второму призеру – квадроцикл, а третьему призеру Филиппову достался снова мотоцикл.

Ысыах Олонхо-2016: 250 000 рублей

Юбилейный десятый Ысыах Олонхо был проведен в Верхоянске. В спортивной программе за победу организаторы также выставили ряд достойных призов. Туда съехались известные спортсмены со всех уголков республики. А в якутских прыжках звание победителя вновь получил Егор Филиппов. В качестве приза ему досталось 250 тысяч рублей.

Ысыах Сунтарского улуса-2016: 400 000 рублей

В 2016 году в преддверии победного для него Игр Дыгына Егор Филиппов стал чемпионом состязания по многоборью на ысыахе Сунтарского улуса, посвященном 100-летию бегуна Алексея Яковлева. В качестве приза ему достался сертификат на 400 тысяч рублей. На турнире приняли участие 11 атлетов из различных районов республики. Состязания проводились по пяти видам спорта — бег на 800 метров, хапсагай, прыжки «ус тегул ус», метание копья и перетаскивание мешка весом 26 кг. Второе место досталось еще одному прыгуну Виталию Васильеву из Нюрбы, а тройку призеров замкнул многоборец из Усть-Янского района Алексей Козлов.

Кубок чемпиона 2017-2018: Волчьи шкуры и 500 000 рублей

Егор Филиппов не только трехкратный победитель Игр Дыгына, он еще и двукратный чемпион не менее престижного турнира «Кубок чемпиона», который традиционно проводит Иван Белолюбский на спортивной арене ЦСП «Триумф». За победу в 2017 году он выиграл 300 тысяч рублей, а в этом году – 200 тыс. руб. и эксклюзивный кубок. Плюс как особый трофей – по волчьей шкуре в каждой из побед.

Вот такой вот список (далеко не всех) наград спортсмена Егора Филиппова. Впечатлены? Уверены, что да!

Источник: http://sportyakutia.ru/novosti/yakutskoe-mnogobore/7483-tri-zheleznykh-konya-ekh-tri-zheleznykh-konya-2016-2017-i-2018
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