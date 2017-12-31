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Политика
31 декабря 2017, 9:50
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Три якутянина стали финалистами конкурса «Лидеры России»

Стали известны имена финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» из регионов Дальневосточного федерального округа. Это 30 участников, успешно преодолевших испытания окружного полуфинала, который прошел во Владивостоке с 20 по 23 декабря. Из них 3 представителя Республики Саха (Якутия). Все финалисты получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей.

Из 30 финалистов Дальневосточного федерального округа 12 человек представляют Хабаровский край, 10 человек – Приморский край, 4 человека – Сахалинскую область, 3 человека – Республику Саха (Якутию), и 1 человек – Камчатский край. Еще несколько участников из ДФО смогут пройти в итоговый этап конкурса по федеральному рейтингу, когда станут известны итоги полуфиналов во всех федеральных округах.

Финалисты из Республики Саха (Якутия):

  • Батуева Таисия Львовна (Якутск, Республика Саха (Якутия))
  • Гасанбалаев Гасан Джафарович (Якутск, Республика Саха (Якутия))
  • Терещенко Максим Викторович (Нерюнгри, Республика Саха (Якутия))

Конкурсанты из регионов Центрального федерального округа встретятся в полуфиналах, которые пройдут с 9 по 12 и с 12 по 15 января 2018 года в Москве.

Из 199 тысяч подавших заявки конкурсантов до полуфинала дошли только 2691 человек. Из них будут отобраны 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей.

Финал конкурса пройдет в феврале 2018 года, и на нем определятся 100 победителей. Все они получат уникальную возможность целый год общаться с наставниками, в числе которых лучшие управленцы страны.

Справка:

«Лидеры России» – открытый конкурс для руководителей нового поколения. Оператор конкурса – Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). http://лидерыроссии.рф/

«Россия – страна возможностей» – это открытая проектная платформа, реализация которой началась с указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов. «Чтобы и молодые люди у нас понимали, видели, что (…) лифты социальные работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей, а их профессиональный рост связан прежде всего с их личными деловыми качествами», – сказал Владимир Путин во время встречи с избранными главами регионов 21 сентября.

Платформа «Россия – страна возможностей» осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов. Линейка проектов «Россия – страна возможностей» рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников. http://странавозможностей.рф/.

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Источник: лидерыроссии.рф
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