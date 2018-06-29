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Столица
29 июня 2018, 17:59
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Три улицы перекроют для полумарафона «Белые ночи»

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с проведением массового забега «Полумарафон-2018 «Белые ночи»,  в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период  30 июня 2018 года с 23:30 часов до 03:30 часов 01 июля 2018 года будет организованно временное ограничение движения транспортных средств на следующих улицах городского округа «город Якутск»:

улица Лермонтова от пересечения улицы Кирова и улицы Лермонтова до пересечения улицы Лермонтова и Сергеляхского шоссе;

улица Сергеляхское шоссе от пересечения улицы Лермонтова и улицы Сергеляхское шоссе до пересечения улицы Ойунского и улицы Сергеляхское шоссе;

  улица Ойунского от пересечения улицы Дежнева и улицы Ойунского до пересечения улицы Каландарашвили и улицы Ойунского.

Источник: якутск.рф
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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