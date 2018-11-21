Три школы Якутска получат имена известных людей

Трем школам Якутска присвоят имена известных якутян. Об этом в ходе городской планерки в понедельник сообщила заместитель главы города по социальным вопросам Наталья Степанова. Решения приняты на заседании комиссии, состоявшемся на минувшей неделе, указала Степанова. «Принято решение о присвоении имен Антонины Гаврильевны и Николая Константиновича Чиряевых Якутской городской национальной гимназии. Кроме того, комиссия поддержала присвоение имени М.П. Обутовой-Эверстовой центру культуры и досуга „Түhүлгэ“ села Тулагино, имени В.И. Малышкина — средней школе №23», — сказала заммэра. Источник: http://news.ykt.ru/article/80133

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