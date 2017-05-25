Три пожара в Якутске и один в Таттинском районе за сутки

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

24 мая 2017 г. в 03.20. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожар в частном гараже на ул. Кузьмина г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова – через семь минут, горела кровля. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 30 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательного прибора. Виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасены рядом стоящие гаражи.

24 мая 2017 г. в 03.36. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в частном доме в с. Ытык-Кюель Таттинского района. Через две минуты к месту вызова прибыло первое пожарное подразделение, к моменту прибытия горел пристрой. В результате пожара огнем поврежден пристрой внутри по всей площади. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен дом.

24 мая 2017 г. в 18.22. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в складском помещение на ул. Экспериментальная г. Якутск. Через семь минут к месту вызова прибыло первое пожарное подразделение, к моменту прибытия горело строение. В результате пожара огнем повреждено складское помещение на площади и катер. Общая площадь пожара 76 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасено строение.

24 мая 2017 г. в 19.26. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Челюскина г. Якутск. Через семь минут к месту вызова прибыло первое пожарное подразделение, к моменту прибытия горела наружная стена дома. В результате пожара огнем повреждены кровля, наружная обшивка дома и завалинка на общей площади 50 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасен жилой дом.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. №1213 в России введен однозначный запрет на бесконтрольное выжигание сухой травы на всех категориях земель, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. Ранее действовавшие запреты были фрагментарными: касались только отдельных категорий земель (но не самых проблемных — сельхозназначения и запаса), или отдельной категории сухой растительности — стерни.

Ни в коем случае не допускайте:

— пала сухой травы;

— неконтролируемого сжигания мусора;

— будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко приводят к возгоранию сухой травы.

В усадьбе или на даче:

— всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, лопата, бочка с водой, ящик с песком;

— сухую траву надо собирать граблями. Сжигать ее вместе с мусором можно в железной бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, подальше от строений;

— опасайтесь сильных порывов ветра. При сжигании мусора даже в железной бочке учитывайте направление ветра, чтобы случайная искра не полетела в сторону строений.

Если вы обнаружили горение сухой травы – позвоните в Пожарную охрану по телефону «101».