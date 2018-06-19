Три отставки и три назначения

Вечером 18 июня опубликованы ряд кадровых указов врио главы республики.

ЛЫТКИН Матвей Иванович освобожден от должности руководителя Управления Республики Саха (Якутия) по государственному регулированию алкогольного рынка.

ПОПОВ Александр Иванович освобожден от должности председателя Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по регулированию контрактной системы в сфере закупок в связи с упразднением Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

ГАВРИЛЬЕВ Петр Леонидович освобожден от должности заместителя председателя Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

ПИХТИН Эдуард Валерьевич назначен исполняющим обязанности заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия). При этом он освобожден от должности заместителя министра охраны природы Республики Саха (Якутия).

СТЕПАНОВА Диана Афанасьевна назначена исполняющей обязанности заместителя министра внешних связей и делам народов Республики Саха (Якутия). Она освобождена от должности первого заместителя руководителя Департамента по внешним связям Республики Саха (Якутия).

ДОДОХОВ Николай Васильевич назначен исполняющим обязанности заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия). Он освобожден от должности заместителя министра охраны природы Республики Саха (Якутия).