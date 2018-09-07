Три дома обманутых дольщиков будут сданы в Чурапче до конца года

В селе Чурапча до конца года будут введены в эксплуатацию три четырехквартирных дома, предназначенных для обманутых дольщиков, сообщает пресс-служба Минстроя Якутии.

«Два дома на ул. Учителей, 19 и 21 строители планируют сдать в сентябре и один на ул. Учителей, 23 — до конца года. Двенадцать семей, доверившие денежные средства недобросовестному застройщику ООО «Макрос», обретут долгожданные квартиры. Жильем будут обеспечены 35 человек», — говорится в сообщении.

Напомним, 11 апреля 2017 года Чурапчинский районный суд приговорил директора строительной организации ООО «Макрос» к реальному сроку. Следствием установлено, что он собрал с дольщиков 54 миллиона рублей, но дома не достроил.

Для завершения строительства дольщиками был создан ЖСК «Надежда». Из государственного бюджета республики выделено более 11 миллионов рублей субсидии, из бюджета Чурапчинского улуса — 7,5 миллиона.